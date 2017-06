Napra pontosan 10 éve kiállt egy férfi, és megváltoztatta a világot

emlékezetes nap az Apple életében. Ez volt az a nap, amikor a legelső Phone-ok az üzletekbe kerültek, ekkor volt az első sorbanállás az iPhone-okért és ekkor kezdődött minden idők legsikeresebb termékbevezetése az Apple-nél. A mai napig az Apple legfontosabb terméke és elsődleges profit drivere, negyedévente a bevétel 50-60 százalékát adja és aeladott belőle a cég.

Sorbanállás az első iPhone-ért, forrás. AFP / Don Emmert

És hogy melyik iPhone miben volt nagy? Íme:

iPhone

Nincs még egy olyan termék, ami ennyire megváltoztatta volna az emberek életét. Az iPhone nélkül valószínűleg teljes más irányt vett volna a világ, hiszen közvetve az iPhone-nak köszönhetünk mindent, ami manapság az okostelefonunk segítségével megkönnyíti életünket.Az első iPhone óta nagyot változott a termék és az egész iparág. Akkor még csak egyetlen távközlési szolgáltatónál, az AT&T-nél lehetett venni iPhone-t és nem volt alkalmazásbolt. Az első telefon beüzemeléséhez még számítógép kellett és 3 évbe telt, mire a lehetett copy-paste-elni az iPhone-on.Az érintőképernyős okostelefon koncepciója meglepett mindenkit. Az Apple egyik beszállítójának alapítója például annak idején azt hitte, hogy valaki szórakozik vele az irodából, amikor megtudta, hogy Steve Jobs kereste, ezért csak két nappal később hívta vissza. A hangüzenetet pedig a mai napig megőrizte.Most az iPhone 8-ra vár mindenki, amit a várakozások szerint ősszel mutathat be az Apple. A kiszivárgó pletykák szerint 3D-szenzorok lesznek benne és támogatja majd a virtuális és a kiterjesztett valóságot, valamint újfajta, hajlított kijelzője lesz.Évekig keringtek a pletykák és a spekulációk a piacokon, hogy saját telefont gyártana az Apple. Végül ez 2007 januárjában tény is lett, amikor hatalmas felhajtás közepette bemutatta az első iPhone-t Steve Jobs. A készülékből végül összesen 6,1 millió darabot adtak el.Nem az első érintőképernyős okostelefon volt a világon, de az első olyan volt, ami diktálta a mobiltelefonok fejlődését. Miután az iPhone berobbant a mobilpiacra, az összes gyártó hasonló irányba vitte a fejlesztést és elterjedtek az érintőképernyős okostelefonok a világban. Ezért sokan az iPhone-t tartják a világ első okostelefonjának.A nagy újítás az akkor piacon lévő okostelefonokhoz képest az érintőképernyő, ami ráadásul több pontot is érzékelt. Egy bátor húzással teljesen elhagyta a fizikai billentyűzetet.

Az első iPhone, forrás: AFP / Gabriel Bouys

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

2008 júliusában mutatta be a következő generációs modellt, az iPhone 3G-t az Apple, amiből már az első hétvégén több mint 1 millió darabot értékesítettek. Az első iPhone GPRS és EDGE kapcsolatot használt az adatátvitelhez, ehhez képest nagy újítás volt, hogy az iPhone 3G már a gyors 3G-hálózatokhoz csatlakozott és érdemben lehetett internetezésre használni a készüléket. Az ezzel egyidőben megjelenő új operációs rendszer pedig bevezette az App Store-t, az alkalmazásboltot, amivel a cégen kívüli fejlesztők is tudtak alkalmazásokat eladni az iPhone-felhasználóknak.A következő évben jött egy kis ráncfelvarrás. Az iPhone 3GS-t 2009-ben dobta piacra az Apple. A készülék nevében az "S" annyit jelent, mint speed, azaz sebesség. A legnagyobb fejlesztés a gyorsaság volt, az új processzornak és memóriachipeknek köszönhetően kétszer olyan gyors volt, mint elődje. Jobb, 3 MP felbontású kamerát kapott és lehetett már vele videót készíteni, valamint hangvezérlésre is reagált.Az iPhone 4 2010-es megjelenésével elindult a szelfi-korszak, ugyanis az első Apple-telefon volt, ami elülső kamerát kapott. Bár még csak 0,3 MP felbontású képek készítésére volt alkalmas és leginkább a FaceTime miatt került bele az okostelefonba. Három év után (az iPhone-hoz képest) viszonylag nagy váltás jött a dizájnban, abban az időben a világ legvékonyabb okostelefonja volt az iPhone 4.

iPhone 4, forrás: AFP / Ryan Anson

iPhone 4S

iPhone 5

A 2011-ben bemutatott iPhone nevében az "S" ezúttal nem a sebességre utal, hanem a Siri rövidítése, ugyanis ebben a készülékben működött először az intelligens személyi asszisztens.Az első olyan telefon volt, ami már Tim Cook keze alatt született és Steve Jobs betegsége miatt csak távolról szemlélte az eseményeket. Főleg a dizájnon változtatott az Apple: alumínium házat kapott a telefon és szakított a hagyománnyal és megnövelte a kijelző méretét, amihez öt éven keresztül ragaszkodott. A telefon már támogatta a gyors LTE-hálózatok használatát.

Sorbanállás az iPhone 5 bemutatója előtt, forrás: AFP / Kimihiro Hoshino

iPhone 5S és iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6S

iPhone 7

2013 volt az első olyan év, amikor nem csak egy telefont mutatott be az Apple. Az iPhone 5S volt a prémium telefon, amiben a nagy újítás az ujjlenyomat-olvasó volt, a műanyag házzal, sokféle színben pompázó olcsóbb iPhone 5C-vel pedig a fejlődő országokat célozta meg az Apple.2014-ben tovább nőtt az iPhone, igazodva a trendekhez. Az iPhone 6 mérete 4,7 col lett, de piacra dobott egy még nagyobb, 5,5 colos telefont is az Apple, ami az iPhone 6 Plus nevet kapta. A kamera már 8 MP felbontású és a Sony gyártotta és a telefonba bekerült a régóta hiányolt NFC-chip is.Az egy évvel később modellnél nem voltak forradalmi változások, a szokásos kamera-és processzorfejlesztést megkapta az iPhone. A legnagyobb újítás az volt, hogy egy újfajta színben is forgalomba került az iPhone, halvány rózsaszín, vagyis "rose gold" színben is megvásárolható lett. És kifejlesztette a "3D Touch"-ot, ami azt jelentette, hogy az érintőkijelző a nyomás érzékenységére is reagált, így erősebb nyomással új funkciókat lehetett előhívni.Természetesen az iPhone 6S-sel együtt jött az iPhone 6S Plus is, fél évvel később pedig egy olcsóbb készüléket is piacra dobott az Apple. 2016 márciusától volt kapható az iPhone SE, ami az iPhone 6S összes hardveres újításával rendelkezett, viszont kisebb volt, mint az akkori csúcsmobilok: a 4 colos kijelzővel "visszatért a gyökerekhez" az Apple.A legújabb piacon kapható iPhone az iPhone 7 és az iPhone 7 Plus, amit 2016 szeptemberében mutatott be az amerikai technológiai óriás. Az előző telefonokhoz képest a nagy újítás, hogy vízálló lett a készülék, el lett távolítja a jack-aljzat és a Plus duplalencsés kamerát kapott.

iPhone 7, forrás: AFP / Josh Edelsohn