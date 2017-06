Ne gondoljuk már, hogy Trumptól függ minden!

Bizonytalanság tehát volt bőven, mégis rekordmagasságban emelkedtek az amerikai tőzsdék.

Az elmúlt hónapokban egymást érték a tavaly novemberben megválasztott amerikai elnökkel, Donald Trumppal kapcsolatos botrányok, és mivel a bizonytalanságnál nincs nagyobb ellensége a tőzsdéknek, joggal gondolhattuk, hogy előbb-utób nagy esés jön a piacokon, ez azonban eddig nem következett be. Sőt, az amerikai részvénypiacok kitartóan menetelnek felfelé, sorra döntik a csúcsokat.Néhány alkalom egy nagyobb tőzsdei korrekcióra:Január végén Trump teljesen alaptalanul állította, hogy több millió migráns illegálisan szavazott a novemberi elnökválasztáson, részben ezzel az eseménnyel támasztotta alá a mexikói határra tervezett fal felépítését, és akkor kezdett nyomozni egy bizottság arról, hogy beavatkoztak-e az oroszok az amerikai elnökválasztásba.Február elején egy amerikai bíróság elkaszálta Trump beutazási tilalomról szóló tervét, az elnök egyik tanácsadóját azért támadták, mert az elnök lányának termékeit népszerűsítette és arra biztatott, hogy az emberek vegyék Ivanka Trump kollekcióját. Később kiderült, hogy az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Michael Flynn beszélt a szankciókról az orosz nagykövettel, mielőtt Trump hivatalba lépett volna.Májusban Trump kirúgta az FBI igazgatóját, James Comey-t, és kiderült, hogy az elnök nyomás alá helyezte az FBI-igazgatót, hogy lassítsa az ellen folyó nyomozásokat.Kérdés, hogy miért emelkednek a részvénypiacok, miért jó még mindig a hangulat, hogy ha az Egyesült Államokból folyamatosan botrányokról hallani, miért nem volt legalább egy értelmezhető korrekció, ha folyamatos a bizonytalanság?Mainstream vélemény, hogy a piacok azért emelkednek Trump megválasztása óta, mert a befektetők hisznek az amerikai elnök gazdaságpolitikájában, hogy az adócsökkentések, a vállalatok működésével kapcsolatos szabályozás egyszerűsítése pozitívan hat majd azok eredményére. Azonban elképzelhető, hogy az elnöknek nincs sok szerepe az emelkedésben, mert egyrészt a piacok idén nagyjából úgy emelkednek, mint tavaly az év első felében, másrészt az elnöknek rövidtávon relatíve kis ráhatása van az amerikai gazdaság irányára, és az is igaz, hogy más tényezők is vannak, amikkel magyarázható a rali: az amerikai gazdaság alapvetően jól teljesít, részben emiatt az amerikai jegybank legutóbb kamatot is emelt, ráadásul a globális világgazdaság is relatíve egészséges képet mutat.Sok területen meg kellett hátrálnia Trumpnak, de vannak előrelépések is, például több olyan szabályozást is lebontottak, amelyeket még Barack Obama elnöksége alatt hoztak létre, ráadásul a vállalati adók csökkentése is jó úton halad, ezeknek pedig örülnek a befektetők.Azért annak is érdemes adni egy esélyt, hogy a befektetők tévesen ítélik meg a kockázatokat, és például az is téves várakozás, hogy jövő év elején a republikánusok vezetésével tényleg csökkennek az amerikai vállalatok adóterhei, vagy hogy Trump nem keresi a konfliktust Kínával, és a valóságban kereskedelmi háborút akar indítani a Föld legnépesebb országával szemben.