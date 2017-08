Négy európai város, ahol már annyi turista van, hogy lépni kellett

1. Velence

A turistatömegek és az egyre magasabb megélhetési költségek miatt 50 év alatt kétharmadával csökkent az olasz város lakossága. Azok, akik még ott élnek, próbálnak tenni valamit az emberözön ellen, például limitálják az új hotelszobák számát, és nem kevesebb, mint 11 nyelven leírták, hogyan viselkedjenek a turisták, ha Velencébe jönnek. Például ne szemeteljenek az utcán, felejtsék el a szerelem lakatokat, ne járkáljanak bikiniben az utcákon és ne egyenek a történelmi jelentőségű épületek lépcsőin.

2. Barcelona

Tavaly a katalán városba 8 millió turista látogatott el, a helyiek már annyira elviselhetetlennek tartják a turistatömegeket, hogy az utóbbi időben az utcára is kivonultak tiltakozni. A városi tanács már elfogadta a hotelépítések korlátozására vonatkozó szabályokat, továbbá a saját tulajdonú lakások kiadásának is gátat szabnának. Sőt, már turista adót is kivetnek a városi szolgáltatásokra, hogy ezzel is korlátozzák az áradatot.

3. Dubrovnik

A horvát várost főleg azután kapták fel, hogy a népszerű trónok harca sorozat több jelenetét is itt forgatták, illetve forgatják. Tavaly a statisztikai hivatal adatai szerint 10%-kal nőtt egy év alatt a városba látogatók száma.

4. Prága

A Mastercard adatai szerint tavaly 5,8 millió turista látogatott a cseh fővárosba, ezzel Prága az egyik legnépszerűbb európai úti cél. A város híres söreinek köszönhetően rengetegen jönnek ide legénybúcsút tartani vagy csak szórakozni, ennek pedig a helyiek annyira nem örülnek. Bár itt utcára vonulás a helyiek részéről még nem volt, de májustól a hatóságok speciális csapatot vetettek be, akiknek az a dolguk, hogy a legnépszerűbb éjszakai helyszíneken megkérjék a szórakozókat, tartsák tiszteletben a helyieket és ne zajongjanak.

