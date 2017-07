Négymilliárdból épül új luxusszálloda Magyarországon

Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára elmondta, a fejlesztés költségének nagyobb részét, mintegy 3,1 milliárd forintot a Modern városok program keretében a kormány biztosítja, a fennmaradó összeget a város önerőből fedezi.Azért indította a kabinet ezt a programot, hogy segítségével mind a 23 megyei jogú város gazdaságfejlesztési központtá válhasson - jelentette ki Csepreghy Nándor, hozzátéve, Nyíregyháza esetében ez összesen 54 milliárd forint értékű beruházást jelent.Ennek a fejlesztési csomagnak egyik meghatározó eleme ez a szállodaberuházás - jelezte az államtitkár. Megjegyezte, a magyar GDP-nek és a foglalkoztatásnak jelentős részét adja a turisztikai ágazat, Nyíregyháza pedig nemcsak a belföldi turizmusnak, hanem a külföldi vendégeknek is az egyik célállomásává vált.Kovács Ferenc (Fidesz-KDNP) polgármester azt mondta, a 100 ezernél több lakossal rendelkező városok között Nyíregyháza volt az egyetlen, ahol nem volt legalább egy négycsillagos, száz szobás hotel. Hangsúlyozta, a most épülő szálloda hazai forrásból valósul meg, a 900 millió forintos önrészt pedig az OTP Bank segítségével biztosítja a város.Hét év alatt eljutottunk oda, hogy a turizmus fejlődésének gátjává vált a minőségi szálláshely hiánya Nyíregyházán, 2010 óta ugyanis megduplázódott a vendégéjszakák száma - fogalmazott Kovács Ferenc. Hozzátette, tavaly 35 százalékra emelkedett a külföldiek aránya az összes turista között.A 9 ezer négyzetméter alapterületű, 122 szobás, étteremmel, konferenciateremmel, látványbárral, mini wellness-egységgel, fitneszteremmel rendelkező szálláshely a tervek szerint a 2018-as turisztikai szezon kezdetére készül el.A hotelben 195 férőhelyes, teraszos étterem, 200 fős befogadóképességű, szekcionálható konferenciaterem, gyermek élménysziget, business-sarok, ajándékbolt is a vendégek rendelkezésére áll majd. A szállodához kerékpártároló, 90 férőhelyes mélygarázs és 63 felszíni parkoló tartozik, a közeli élményfürdőkhöz pedig egy zárt, fedett, fűthető híddal kapcsolódik.