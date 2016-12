Néhány tanács Warren Bufettől, ami segíthet megóvni befektetéseinket Donald Trumptól

December 6-án a Boeing árfolyamát mozgatta meg Trump, akkor arról írt, hogy túlságosan magasak a Boeing által gyártott elnöki különgép, az Air Force One fejlesztési költségei, ezért törli a megrendelést. A Boeing árfolyama Trump Twitter-üzenete miatt december 6-án már 1,4 százalékos mínuszban is állt, vagyis néhány óra alatt 1,3 milliárd dollárt veszített piaci értékéből.



December 12-én a Boeing után egy másik repülőgépgyártó, a Lockheed volt a soron, Trump Twitter-üzenetben kritizálta a Lockheed F-35-ös vadászgépeinek magas költségeit, és arra utalt, hogy január 20-i beiktatása után több milliárd dolláros költségcsökkentésre érdemes felkészülni a katonaságnál, ami nyilvánvalóan a hadászati eszközök gyártóit, például a Lockheedet is érzékenyen érinti. A tweet után a Lockheed árfolyama már 5,4 százalék mínuszban is állt, vagyis néhány óra alatt 4,1 milliárd dollárral csökkent a cég piaci kapitalizációja.

Warren Buffett befektetési guru kedvenc könyve?

Látogasson el könyvesboltunkba! Érdekli, hogy melyik könyvkedvenc könyve?

Legyünk türelmesek

A piac rövid távon szavazógép, hosszú távon azonban precíz mérleg

Ne politikai és a makrogazdasági előrejelzések alapján vásárolj részvényeket

Örökre szóló befektetések

Ha egy kiváló cégben van részesedésem, amit egy kiváló menedzsment irányít, akkor a kedvenc befektetési időtávom az örökké.

Donald Trump sok mindenben különbözik a korábbi amerikai elnököktől, például abban is, hogy aktívan kezeli a Twitter-fiókját, amin keresztül nem csak külpolitikai kérdésekben küld üzeneteket több mint 17 millió követőjének, de az amerikai vállalatokba is egyre sűrűbben száll bele, így a befektetőknek is érdemes figyelniük Trump tweetjeit. Csak néhány példa az elmúlt hetekből, mikor Trump az üzeneteivel megmozgatta a részvényárfolyamokat:Rövid távon nagy veszteségeket tudnak okozni ezek a mozgások, főleg ha sok olyan részvény van a portfóliónkban, amely épp felkerült Trump "feketelistájára". Azonban ha megfogadjunk a sokak által csak az omahai bölcsként emlegetett Warren Buffett egyszerű tanácsait, aki nem titkoltan az érték alapú befektetés híve, könnyedén megóvhatjuk befektetéseinket a piac rövid távú ingadozásaitól.Felejtsd el a részvényeid vagy alapjaid árfolyamát és ne nézegesd azokat naponta. A meccset azok a játékosok nyerik, akik a pályát figyelik és nem azok, akik le sem tudják venni a szemüket az eredményjelző tábláról. Ha hétvégén tudsz létezni a legújabb árfolyamadatok nélkül, próbáld ki ugyanezt a hétköznapokon is.A politikával és a makrogazdasággal kapcsolatos különböző véleményekre hallgatni időpocsékolás, ugyanis azzal eltereljük figyelmünket a különösen fontos dolgokról. Senki nem tudja valójában, merre fog menni a gazdaság, semmi értelme előrejelzésekre alapozni a befektetési döntéseket. Harminc éve senki sem látta előre a Vietnámi háború továbbgyűrűzését, sem az olajválságot, sem a Szovjetunió felbomlását vagy azt, hogy a Dow Jones index egy nap alatt 508 pontot fog esni.Befektetőként az egyetlen cél az kell legyen, hogy racionális áron vásároljunk részesedést olyan cégekben, melyek működése könnyen megérthető és kiszámítható, majd tartsunk ki ezen részvények mellett hosszú távon, a piac rövid távú ingadozásai ellenére. Ha nem vagyunk képesek arra, hogy 10 évig tartsunk egy részvényt, azon se gondolkodjunk, hogy akár 10 percig tartsuk.