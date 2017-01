Nekimegy partnerének az Apple, egymilliárd dollárnál sokkal többet nyerhet

Kivételesen nagy összeget követel az Apple az egyik beszállítójától. A világ egyik vezető mobiltelefonos chipgyártóját, a Qualcommot fogta perbe az amerikai technológiai óriás és 1 milliárd dollárt szeretne rajta behajtani utólag - jelentette be a társaség pénteken este.A vád szerint a Qualcomm visszaélt monopolhelyzetével, ami azért különösen fájdalmas, mivel a mobiltelefonok egyik kulcsfontosságú részét értékesíti. A Qualcomm domináns szereplő a mobilchipek piacán, többek között olyan alkatrészeket gyárt, amelyek biztosítják a kommunikációt a mobiltelefonok és a hálózatok között. Szabadalmak sorát építette fel ekörül a technológia körül, ennek köszönheti profitja nagy részét. Két legfontosabb ügyfele az Apple és a Samsung, amelyek együttesen a Qualcomm bevételeinek közel felét adják.A chipgyártó indokolatlanul sokat kért a licenszekért és nem túl fair feltételeket szabott a partnereinek, az Apple-t például megakadályozta, hogy másik beszállítót válasszon - vádolja az amerikai cég.Azt, hogy az Apple vádja nem biztos, hogy teljesen alaptalan, bizonyítja az is, hogy Dél-Korea versenyhatósága a múlt hónapban 853 millió dollárra büntette a Qualcommot a versenyt korlátozó értékesítési gyakorlata miatt.A versenytársak és a beszállítók már egy ideje panaszkodnak a társaság licenszgyakorlata miatt elemzők szerint. A Qualcomm képviselője szerint viszont az Apple vádaskodása alaptalan, nem veszi figyelembe, hogy a Qualcomm technológiája mennyire értékes.Az RBC elemzője szerint az 1 milliárd dolláros potenciális fizetségen túl hosszú távon is kedvezne az Apple-nek a Qualcomm büntetése. Ugyanis a chipgyártó arra kényszerülhet, hogy kevesebbet kérjen el jogdíjak gyanánt a szabadalmainak használatáért. A verseny is erősödhet a mobil chipek piacán, például az Intel is labdába rúghatna, amely eddig még nem igazán tudta megvetni a lábát a piacon.Azt feltételezve, hogy az Apple az 1 milliárd dolláros pluszköltséget az elmúlt egy évre becsülte, az azt jelenti, hogy a társaság bruttó fedezeti szintjét 40-50 bázisponttal csökkenthette a Qualcomm "nem fair" gyakorlata. Ha felülvizsgálják a szerződést, akkor alacsonyabb licenszdíjat alkudhat ki az Apple, sőt, akár úgy is dönthet, hogy az Intel versengő termékét választja, ami pedig további javulást eredményezhet a profitabilitásban - írja a Barron's

Az Apple árfolyama nem reagált pénteken jelentősebb elmozdulással a hírre, ma a nyitás előtti kereskedésben minimálisan, 0,3 százalékot esett az árfolyam. Ez nem meglepő, hiszen egyelőre nehezen számszerűsíthető az esetleges hatása még akkor is, ha az Apple nyeri a pert.

Az Apple perei kapcsán emlékezetes volt a Samsunggal folytatott szabadalmi per, amit az iPhone-ok "lemásolása" miatt indított az amerikai technológiai óriás. Először, 2012-ben közel 1 milliárd dolláros bírságot szabtak ki a Samsungra, amit nem sokkal később jelentősen lecsökkentettek és a többszöri fellebbezések után az amerikai legfelsőbb bíróság eltörölte a pénzbüntetést.