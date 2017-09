Nem bírta a versenyt, csődbe ment a játéküzlet-lánc

A Toys R Us-t még 2005-en vásárolta fel kockázati tőke társaságok konzorciuma (Kohlberg Kravis Roberts, Bain Capital Partners, Vornado Realty Trust) 6,6 milliárd dollárért. A cég eladósodottságának nagy része ennek a tőkeáttételes kivásárlásnak a hozadéka, amikor azért adósították el a vállalatot, hogy kivásárolhassák.A csődvédelem bejelentésekor még mindig 4,9 milliárd dollárnyi hitele van, ebből 400 millió dollárnyi kamatfizetési kötelezettsége keletkezik 2018-ban, 2019-ben pedig 1,9 milliárd dollárt kellene törlesztenie.A társaság azt ígéri, hogy a szokott rendben működnek tovább az üzletek és egyelőre nincs szó üzletbezárásokról. Világszerte összesen 1600 Toy R Us és Babies R Us üzletet működtet.A hitelek átstrukturálásában egy a JP Morgan által vezetett szindikátus is részt vesz, több mint 3 milliárd dolláros finanszírozással. Ez megfelelő pénzügyi rugalmasságot biztosít a cégnek a reorganizáció lebonyolításához és a partnereknek, mint a Mattel vagy a Hasbro is hosszabb távú terveket tud prezentálni.A Toys R Us évek óta veszteségektől szenved, 2013 óta nem volt olyan pénzügyi éve, amikor nyereséget tudott volna felmutatni. Az április végén zárult negyedévben 164 millió dolláros nettó vesztesége volt, egy évvel korábban pedig 126 millió dolláros veszteséget könyvelt el.