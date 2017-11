Nem fogadták el Mészárosék ajánlatát az Appeninn-papírokra

Az ügylet előzményéről

Kötelező vételi ajánlat

A részvényekért ajánlott ajánlati ár 261 forint.

Az MNB is jóváhagyta

Nem fogadták el az ajánlatot

Ennek tudatában nem meglepő módon a részvényesek részéről nem érkezett elfogadó nyilatkozat a határidő lejártáig.

Mivel foglalkozik az Appeninn?

Árfolyam

Augusztus 25-én robbant a hír, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Konzum tőzsdén kívüli ügylet útján megszerezte az Appeninn alaptőkéjének 24,51 százalékát megtestesítő, 9 755 567 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényét, míg a Konzum magántőketársasága, a Konzum PE szintén az Appeninn alaptökéjének 24,51 százalékát (9 755 567 darab) megtestesítő törzsrészvényt vásárolt. Ezzel a Konzum összesen 49,02 százalékos részesedést szerzett az Appeninnben.A megállapodások alapján a részvények átlagára 228,9 forint, így a Konzum összesen 4,466 milliárd forintot fizetett az Appeninn 49,02 százalékáért. A vételár akkor közel 28 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző napi záróár.A tőkepiaci törvény értelmében a felvásárlásban összehangoltan eljáró felek (Konzum, Konzum Befektetési Alapkezelő, Konzum Management, Konzum PE Magántőkealap) az Appeninn részvényesei számára 15 napon belül kötelező nyilvános vételi ajánlatot kellett, hogy tegyenek, amely hétfő este meg is történt.Ez az ár nem más, mint a törvényi rendelkezés alapján számított minimum ár, azaz jelen esetben az ajánlat felügyelet részére történő benyújtást megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.A Magyar Nemzeti Bank (MNB) október 2-án jóváhagyta a Konzum Nyrt. és a vele összehangoltan eljáró, a Konzum csoporthoz tartozó társaságok kötelező nyilvános vételi ajánlatát az Appeninn-részvényekre.Az Appeninn igazgatótanácsa nem javasolta a részvényesek számára, hogy elfogadják a nyilvános vételi ajánlatot, mondván, hogy a társaság érdeke, hogy a közkézen maradó részvények minél nagyobb számban megmaradjanak, ezáltal biztosított legyen a széles körű részvényesi ellenőrzés, a társaság folyamatos tőzsdei jelenléte és a működés nyilvánossága.Az Appeninn Holding Vagyonkezelő Nyrt-t 2009 végén alapították, a vállalat alacsonyan árazott, nagy hozampotenciállal rendelkező eszközök megszerzésére koncentrál. Az Appeninn többek között A- és B-kategóriás irodaházak piacán aktív, de ipari és logisztikai ingatlanokba is befektet. A vagyonkezelési tevékenység azonban nem csak az ingatlanpiacra koncentrál, más piaci szegmenssel is foglalkoznak, például a nehézgépjárművek piacával. A cégcsoport ingatlanállománya az elmúlt néhány év során dinamikusan bővült, a kezdeti 7 milliárd forintos eszközértékről közel 20 milliárd forintra növekedett. A portfólióban lévő fővárosi és vidéki, összesen mintegy 65 ezer négyzetméteres ingatlanterület kihasználtsága közel 95 százalékos. A vállalat papírjai 2010 óta forognak a Budapesti Értéktőzsdén.Az Appeninn papírjai ma limittel 15 százalékot emelkedtek. Ezzel együtt az idén már 284 százalékot emelkedtek a papírok.