Nem kapkodnak a Gatorade-ért az emberek

A PepsiCo észak-amerikai üzletágának bevétele 3,4 százalékkal esett a szeptember elején zárult negyedévben az előző év azonos időszakához képest, miután az értékesítési volumen 6 százalékkal csökkent. Ez a cég legfontosabb divíziója és először számolt be az értékesítések csökkenéséről, mióta 2015-ben elkezdett régiónkénti számokat közölni a vállalat.

A szénsavas üdítőitalok eladásai már 12 éve csökkennek a világban, miután az emberek az egészségesebb táplálkozás felé fordulnak. Ezért a nagy gyártók, mint a PepsiCo és a Coca-Cola igyekeznek a termékkínálatukat az egészségesebb italok, például a gyümölcslevek és a csökkentett kalóriatartalmú italok felé pozícionálni magukat. A Pepsi a marketingbüdzséjének nagy részét költötte az egészségesebb italokra, az olyan márkák, mint a Pepsi és a Mountain Dew kárára.A sportitalok sem fogytak jól a negyedévben, amit az enyhe nyárral magyarázott a társaság. A Gatorade eladásai az észak-amerikai értékesítések ötödét teszik ki, így a lassulást megérzi a társaság.

Szerencsére közben a Frito-Lay rágcsálnivaló üzletág, ami például a Cheetos és a Doritos eladásait is magában foglalja, a bevételei növekedéséről számolt be. 3,2 százalékkal emelkedtek a bevételei az előző év azonos negyedévéhez képest.A költségkontrollnak és a Frito-Lay üzletág jó teljesítményének köszönhetően a vártnál magasabb profitról számolt be a PepsiCo: 2,14 milliárd dolláros bevételre tett szert, ami 7,6 százalékos növekedésnek felel meg az előző év azonos negyedévéhez képest. Egy részvényre jutó eredménye pedig 1,48 dollár lett, szemben az elemzők által várt 1,43 dollárral.

Viszont a bevételnövekedési várakozásait visszavágta a menedzsment: az eddigi legalább 3 százalékos növekedés helyett most 2,3 százalékos növekedésre számít a vezetőség az organikus bevételek tekintetében. Eközben viszont a részvényenkénti profitra vonatkozó prognózisát megemelte 10 centtel: most 5,23 dolláros egy részvényre jutó eredményt vár.A PepsiCo árfolyama nem mozdult különösebben nagyot a negyedéves számokra: 0,1 százalékos emelkedéssel zárták a papírok a tegnapi kereskedést.