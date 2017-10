Nem nagy dolog, csak épp most dől el a dízel autók sorsa - Hatalmas erők feszülnek egymásnak

Épp most dől el a dízelek sorsa Németországban

A koalíciós tárgyalások eleve nem ígérkeznek valami könnyűnek, azonban a klíma- és energiapolitika terén a megegyezés még bonyolultabbnak tűnik. A két kisebb párt ugyanis megfigyelők szerint politikailag egyszerűen inkompatibilis a CDU/CSU-val, és ha kampányígéreteik terén kompromisszumokra kényszerülnek, az támogatottságuk gyors leépülését eredményezheti - így várhatóan keményen ragaszkodnak elképzeléseikhez.A Zöldek egyik legerősebb ígérete a szén német energiaellátásból történő teljes kiiktatására vonatkozik; a párt olyan gyorsan elkezdené programja megvalósítását, "amilyen gyorsan csak lehetséges", de 2030-ig mindenképpen teljesen szénmentessé tenné az ország gazdaságát, és eddig az időpontig a járműiparban is nagyrészt megvalósítanák az elektromos hajtásra történő váltást, illetve a kijelölt 2022-es dátumnál is előbb lekapcsolná az atomerőműveket.A német kormány eddig nem jutott sok eredményre egy konkrét szénkivezetési ütemterv kidolgozásával. Márpedig Németországnak már csak a vállalt üvegházgáz-csökkentési célkitűzései teljesítése érdekében is rendkívül fontos lenne, hogy a szén kivezetésére vonatkozó ütemtervet már a koalíciós megállapodásban rögzítsék, mivel enélkül a klímacélok elérése erősen kérdéses - mondta a DIW, német gazdasági kutatóintézet vezető energetikai szakértője, Claudia Kemfert korábban az Euractivnak . Ennek valószínűsége azonban nem nagy, már csak azért sem, mert az FDP hagyományosan ellenzi az állami irányítást a szektorban, a CDU pedig az elmúlt négy évben nem mutatott erős szándékot a cél érdekében. A koalíciós szerződés így várhatóan nem merészkedik tovább egy szakértői bizottság felállításánál, az időnyerés egyértelmű szándékával.

A Vattenfall svéd energiavállalat barnaszén erőműve a német-lengyel határ közelében fekvő Jänschwaldében

Forrás: MTI/EPA/Patrick Plül

Klímavédelem vs atomstop

A borítékolható kudarc oka az lehet, hogy az 'Energiewende' túl sokat akar markolni: az üvegházgáz-kibocsátás csökkentése mellett a nukleáris energia teljes kivezetését is célozva.

Mi lesz a dízelekkel?

Az egységes álláspont és kormányzati politika kialakítását az is erősen kérdésessé teszi, hogy az FDP a dízelbotrány, illetve az újabb és újabb, világszerte hozott dízelellenes intézkedések ellenére is támogatja a dízel további használatát.

Kulcspozícióban

Mindenesetre az új koalícióval garantáltan nyer is a német klímaügy, ugyanis a súlyosan légszennyező szén- és lignittüzelésű erőművek munkahelyeinek védelmezőjeként is fellépő SDP, az ország második számú politikai pártja várhatóan nem lesz kormányerő a következő években Németországban.

A Zöldek klímavédelmi törvény megalkotását is támogatják, amellyel Németország képes lenne az 1990-es szinthez képest 80-95 százalékkal is mérsékelni az üvegházgáz-kibocsátást 2050-ig. Az emissziócsökkentési célt még az előző kormányzat tűzte ki, ahogyan azt a részcélt is, miszerint 2020-ig 40 százalékos emissziócsökkentést valósítanának meg, a megújulók arányát pedig 18 százalékra emelnék az energiaellátáson belül. Vélemények szerint azonban a 2020-as célokat Németország nem lesz képes teljesíteni.Márpedig a kedvező emissziós jellemzőkkel bíró atomerőművek kiváltására Németországnak továbbra is jelentős szénerőművi kapacitásokat kell üzemben tartania, így a hatalmas adófizetői összegekkel is támogatott 'Energiewende' ellenére német gazdaság jelenleg karbonintenzívebb mint például a magyar gazdaság.Mindenesetre a Jamaica-koalíció minden lehetséges tagja elkötelezte magát a Párizsi Klímaegyezmény célkitűzései mellett, és a következő szövetségi kormányzatot a szénmentes energiaforrások támogatására sürgette, miután megítélésük szerint a gyorsított ütemű energiaátmenetnek nincs alternatívája. Nem utal azonban egyszerű megoldásra, hogy az FDP a liberális hagyományokhoz híven nem támogatja a szén-dioxid-kibocsátás központilag tervezett, erőltetett visszavágását sem - amelyet korábban mind a Zöldek, mind az eddigi CDU/SPD-koalíció javasolt, emellett az energiaszektor mindennemű támogatását is megszüntetné, erősítené ugyanakkor az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszert, és plafont vezetne be a karbonárra is.De az igazi nehézségek azzal, a német parlament által tavaly ősszel elfogadott tervvel kapcsolatban adódhatnak, amely 2030-as hatállyal betiltaná az új, belsőégésű motorokkal felszerelt járművek értékesítését Németországban. Ez éppen egy évzeddel előzné meg a hasonló irányú francia és brit intézkedéseket, noha már azok is meglehetősen ambiciózusnak tűnnek. Az egyik fő akadályt a CDU és az autóipar hagyományosan közeli kapcsolata jelentheti, ami várhatóan egyik potenciális új koalícióban sem változik majd meg - hívta fel a figyelmet az SWP intézet szakértője, Susanne Dröge.A valószínű forgatókönyv ezért várhatóan úgy alakul majd, hogy a német autógyártók igyekeznek majd önkéntes célokat kitűzni maguk elé a dízelekre vonatkozó behajtási tiltásokkal, az elektromos autó kvótákkal, illetve a főbb nemzetközi piacaik, így Kína jogszabályi változásaival szembesülve - véli Dröge.Azért vannak kevésbé borús várakozások is; az E3G klímapolitikai intézet például azt valószínűsíti, hogy a Jamaica-koalíció éppen, hogy visszavezetheti a német kormányzatot a cselekvő klímapolitikához, ennek részeként pedig a szén és a belsőégésű motorok kivezetése is megvalósulhat. A Reuters korábbi beszámolója szerint a Zöldek gyakorlatilag bármilyen koalíciós részvételüket ahhoz a feltételhez kötötték, hogy Európa legnagyobb gazdasága teljesítse a Párizsi Klímaegyezmény keretében tett vállalását. A párt nem meglepő módon a klímaváltozásra, az Európa-kérdéskörre, illetve a társadalmi igazságosságra kíván összpontosítani a koalíciós tárgyalásokon.A német energiapolitika alakulásában tehát a Zöldeknek várhatóan kulcsszerepe lesz, akik Merkel támogatásáért cserébe jelentős engedményeket kaphatnak politikájuk megvalósítása érdekében. A Jamaica-opció azonban igencsak kockázatos helyzetet teremthet a Zöldeknek, hiszen számukra létfontosságú, hogy érzékelhető előrelépést érjenek el a klímaváltozás témájában. Amennyiben a koalíciós tárgyalások eredményre vezetnek, az látszólag irigylésre méltó helyzetbe hozhatja a Zöldeket, ami azonban akár csapdát is rejthet számukra - ahogyan a SPD-vel is történt négy évvel ezelőtt, hogy aztán története legrosszabb eredményét érje el az idei választásokon.Noha a kormánynak így bizonyosan könnyebb lesz lekapcsolnia a legszennyezőbb erőműveket, a csak a lignit iparágban foglalkoztatott több tízezer ember sorsával akkor is foglalkoznia kell, miközben a munkások körében a szélsőjobb érzékelhető előretörést mutat. Akkor is, ha Angela Merkel bármilyen, az AfD-vel kötendő alku esélyét kizárta. Az országnak ugyanis 2030-ig széntüzelésű erőműveinek mintegy felét, körülbelül 25 gigawattot kell lekapcsolnia a Párizsi Klímaegyezmény céljainak teljesítéséhez.Az SPD távozása a koalícióból ugyan egyúttal azt is jelenti, hogy az orosz gázimport nagy támogatója kerül ki a kormányból, a fenti - a szén és az atomenergia visszaszorítását célzó tervek ugyanakkor garantálni látszanak, hogy a földgáz szerepe továbbra is jelentős lesz Németországban - akármilyen kormány is jön ezután.A koalíciós tárgyalásokon túl tekintve, Merkel dolgát nyilvánvalóan az sem könnyíti meg, hogy a parlamentbe több mint fél évszázad után visszajutott szélsőjobb a klímaváltozás témájában igencsak szkeptikus álláspontot foglal el, és nem támogatja a németországi atomerőművek 2022-re tervezett leállítását sem. Az AfD ezért összességében nem támogatja a megújuló energiaforrásoknak nagy szerepet szánó üvegházgáz-csökkentési terveket, vagyis az 'Energiewende' ("energiaátmenet") koncepciót sem - amelyekről pedig eddig gyakorlatilag konszenzus volt a parlamenti pártok között. Ezzel együtt a megfigyelők szerint nem valószínű, hogy az AfD szkeptikus hozzáállása megingatná a következő kormányt, akár csak az atomerőművek tervezett leállítását illetően is.