Nem az Exim finanszírozza az iráni-magyar nukleáris együttműködést

Amint azt április elején iráni sajtóértesülések alapján megírtuk, Irán és Magyarország kétoldalú nukleáris együttműködési megállapodást írt alá. Ennek lényege, hogy Magyarország és Irán együtt építene kis atomreaktorokat, amelyeket Afrikában és Ázsiában adnának el. A Mehr hírügynökség azt írta, 85 millió eurós hitelszerződést ajánlott fel Magyarország Iránnak, azaz 26,4 milliárd forinttal járulnak hozzá a magyar bankok iráni-magyar projektek támogatásához, aminek része a nukleáris együttműködés is. További információ, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar-iráni gazdasági vegyes bizottság első ülése után azt mondta, az Eximbanknál létrehoztak egy 85 millió eurós hitelkeretet, amellyel magyar és iráni vállalatok a vállalatközi együttműködéseiket, export és import tranzakciókat, valamint vegyesvállalatok létrehozását finanszírozhatják - írta a Fidesz.hu még február 7-én. Bár mindebből április 10-i cikkünkben arra következtettük, hogy ennek része a nukleáris együttműködés is, a bank most azt közölte, hogy az Exim nem vesz részt iráni finanszírozással vagy garanciavállalással kapcsolatos projektekben.