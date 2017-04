Nem csak Mészáros Lőrincre hallgatva lehet sok pénzt keresni

Kifejezetten jó volt a hangulat a világ tőzsdéin az idei első negyedévben, az amerikai és az európai tőzsdék is emelkedtek.

A magyar részvénypiacon nagyot mentek a kispapírok.

Nagyot mentek a nemesfémek, de a részvénypiacok is emelkedtek

2016 novemberében fontos mérföldkőhöz érkezett az amerikai gazdaság és ezzel együtt az amerikai és a globális részvénypiacok is, az Egyesült Államok megválasztotta 45. elnökét, Donald Trump győzelme kezdetben komoly pánikot okozott a tőzsdéken, azonban amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment a rossz hangulat, és több hónapig tartó részvénypiaci szárnyalás kezdődött. Több globális szinten is fontos részvényindex történelmi csúcsra emelkedett, és a lendület, amit Trump reformígéretei fűtöttek, egészen 2017. márciusáig kitartott.A befektetők azokra a Trump által ígért pontokra koncentráltak, amelyek rövid távon lökést adhatnak a gazdaságnak, mint például a több százmilliárd dolláros infrastrukturális fejlesztés, az adócsökkentés, az egészségügyi rendszer átalakítása vagy az elsősorban a pénzügyi szektort érintő szabályozások enyhítése. A Trump-hatáson kívül az amerikai jegybank kamatemeléseihez kapcsolódó piaci kommentárok is segíthették az emelkedést. Bár a 2006 óta először elindított kamatemelési ciklus részvénypiaci összeomláshoz vezethetett volna, mégsem ez történt, a Fed kamatemeléseit a befektetők úgy értékelték, hogy az amerikai gazdaság dübörög és egészséges, ezért nyílt lehetősége a jegybanknak a kamatemelésre. Ezt alátámasztották a kamatemelésekkel kapcsolatos kommentárok is a Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) szavazó tagjainak részéről, legutóbb a jegybankelnök, Janet Yellen azzal indokolta a kamatemelést, hogy az amerikai gazdaság jól teljesít és minden a tervek szerint halad a fokozatos kamatemelésekkel, ez pedig megnyugtatta a befektetőket.A befektetők bizalma és optimizmusa 2017. márciusára erejét veszítette, amikor a befektetők realizálták, hogy nem az optimista várakozásaiknak megfelelően haladnak a Trump által ígért reformok, így ismét egy bizonyatalnabb időszak következett. Az amerikai részvénypiacok historikusan is drágának számítanak, ráadásul egyre több befektető kezdett el rotálni, vagyis az amerikai részvények helyett európaiakat vásárolni, az európai részvényindexek ugyanis valamelyest lemaradónak számítottak, közel sem voltak olyan túlértékeltek az egyedi részvények, mint Amerikában. Tehát időközben a drágább amerikai részvényekből az olcsóbb európai részvényekbe vándorolt a tőke, ezt jól mutatja, hogy a német vagy a spanyol tőzsde jobban teljesített az elmúlt negyedévben, mint az S&P 500 vagy a Dow Jones. Ettől függetlenül a Dow és az S&P 500 részvényindex már hatodik negyedéve folyamatosan emelkedni tudott.A nemesfémek emelkedésében technikai hatás is szerepet játszott, a tavalyi második felében nagyot esett az arany és az ezüst árfolyama, a lokális mélypontot az amerikai elnökválasztást követően érte el a nemesfémek árfolyama, azóta emelkednek, ami az elnökválasztás körüli bizonytalansággal kapcsolható össze. Az arany idén 8 százalékot, az ezüst közel 14 százalékot emelkedett. A nemesfémek közül a palládiumot érdemes még kiemelni, amelynek árfolyama 19 százalékot emelkedett az év első három hónapjában. A környezetvédelmi szabályozások szigorodása különösképp kedvez az árfolyamának, mivel az egyik legfontosabb felhasználási területe az autók katalizátorának gyártása.Az amerikai nyersolaj árfolyama a 2016 februári mélypontot követően közel 50 százalékkal emelkedett, tavaly júniusban egy hordó olajért már közel 58 dollárt kellett adni. Ekkor már piaci pletykák keringtek az OPEC tagországok megállapodásának tervezetéről, a hivatalos megállapodás a termeléscsökkentésről 2016. november 30-án született meg, amit a nem-OPEC tagországok megállapodása követett, szintén a kitermelés csökkentéséről. Ezt a hangulatot fűtötte tovább, hogy később Szaúd-Arábiában a szaúdi olajminiszter közölte, hogy jóval nagyobb mértékben vághatják vissza az olajkitermelést. Az olajpiaci rali a tényleges megállapodással gyakorlatilag véget ért, ezután egy kijózanodás jött és az olaj árfolyama a 47-57 dolláros árfolyamsávban mozog. Ez egyértelműen éreztette hatását, minden olyan termék árfolyama esett 2017. első negyedévében, amely az olajhoz köthető, csökkent a fűtőolaj, a benzin és a földgáz árfolyama is.

A globális befektetők megtalálták az európai részvényeket

Az európai részvényindexek közül kiemelkedett az ukrán, a török, a román, a lengyel és a spanyol tőzsde, az értékük több, mint tíz százalékkal nőtt. A török piacon befektetők kedvét az sem vette el, hogy az országban az elmúlt hónapokban több terrorcselekmény is törtét, az országban pedig markáns antidemokratikus folyamatok zajlanak. Romániában már kevésbé meglepő az idei első negyedéves szárnyalás, hiszen nagyívű tőzsdefejlesztés zajlik, a helyi ügyészség pedig masszív korrupcióellenes harcot folytat, mindezek következtében egyre több befektető találja meg a román piacot. Lengyelországban az elmúlt egy, másfél évben hasonló folyamatok zajlottak le, mint Magyarországon 2010 után, elsősorban a bankszektor szenvedett a kormány gazdaságpolitikai lépései miatt, emiatt a bankpapírok árfolyama is meredeken esett, ebből tért most magához a lengyel piac és az első negyedévben kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A spanyol részvénypiac szárnyalása talán a cikk elején említett rotálásnak köszönhető, de természetesen a rotációs folyamatok az egész európai piacra jótékony hatással lehetnek, így mindegyik európai részvényindex emelkedésében közrejátszhatnak. Az ukrán tőzsde kiemelkedő teljesítménye mögött az állhat, hogy egy politikailag borús és fegyveres konfliktusokkal jellemezhető időszakot követően enyhült a feszültség és egy relatív nyugodtabb időszakban kereskedhetnek a befektetők.

Stagnált a magyar tőzsde, nagyot mentek a kispapírok

A BUX index az első negyedévben nem mozdult el érdemben, az egyedi részvények szintjén viszont voltak nagyobb mozgások, a blue chip papírok közül a Mol, az OTP és a Magyar Telekom részvények közel négy százalékot veszítettek értékükből, azonban a Richter közel 7 százalékkal emelkedett az első negyedévben. Az első három hónapban a magyar részvénypiacon is jól látható volt az a tendencia, hogy a befektetők a nagy iparági vezető részvények mellett elkezdték elővenni a kisebb kapitalizációjú vállalatok papírjait is. A január-március időszak ennek megfelelően a magyar kispapírok kiemelkedő időszaka volt, amely több nagy sztorit is hozott. A kispapír raliban a legjobban teljesítők között volt az ÁNY Biztonsági Nyomda, az FHB és a Pannergy, de nagy sztori volt az Opimus, a Konzum, a FuturAqua, az OTT One és a TR Investment is, Mészáros Lőrinc megjelenése a magyar tőzsdén nagy árfolyam-mozgásokat hozott.A blue chip papírok piacán a Magyar Telekom emelkedését megtörte, hogy a menedzsment annak ellenére nem emelte meg az idei eredmény után fizetendő osztalékra adott várakozását, hogy a vállalat szabad cash flow-ja lehetőséget adna rá. Az OTP részvények árfolyama közel 9400 forintig is emelkedett, vagyis már 12 százalékos pluszban is állt idén, a lokális csúcspontról azonban meredeken esett az árfolyam, ami valószínűleg annak is betudható, hogy az OTP időközben Európa egyik legdrágább bankpapírja lett, erről mi is több elemzésben beszámoltunk. A csúcshoz képest közel 14 százalékot esett a bankpapír árfolyama, a negyedévben 1,8 százalékot esett.A kispapírok piacán a Konzum és az Opimus részvényekre azért vetették rá magukat a befektetők, mert Mészáros Lőrinc jelentős részesedést szerzett a két hazai tőzsdei cégben. A bejelentéseket követően több napon keresztül napi limittel emelkedett a Konzum árfolyama, de az Opimus is szárnyalt, ráadásul más kispapírok árfolyama is nagyot emelkedett, forgalmuk is jelentősen megugrott. A BUX komponensei közül az ÁNY Biztonsági Nyomda végzett az első helyen, a cég rekord exportárbevételt ért el, ez pedig az üzemi- és a nettó eredménysoron két számjegyű növekedéshez segítette a vállalatot, ráadásul az osztalék is magas, ennek örültek a befektetők.