Nem csak Soros pénzelheti a Trumppal szembeni ellenállást

Donald Trump egyik első és egyben egyik legvitatottabb intézkedése az volt, hogy egy rendelettel megtiltotta, hogy bevándorlók érkezzenek az Egyesült Államokba Iránból, Szíriából, Líbiából, Szudánból, Szomáliából és Jemenből. A bevándorlási szabályokkal kapcsolatos változások nem csak Amerika szerte, de globálisan is tiltakozást váltottak ki, az Egyesült Államokban pedig több per is indult ezzel kapcsolatban.Az egyik ilyen per eredménye az lett, hogy egy amerikai bíróság felfüggesztette Trump rendeletét. Ezek a bírósági perek egyébként kifejezetten költségesek, ráadásul több, mint egy tucat ilyen per indult, ezek költsége akár a dollármilliós nagyságrendet is elérheti. Lapértesülések szerint az egyik civil kezdeményezés több mint 24 millió dollárnyi támogatást kapott egy hétvége alatt, ami közel hatszorosa annak, amit az alapítvány éves szinten gyűjteni szokott. Nyilván nehéz összegyűjteni egy ekkora adományt 20 dolláros befizetésekből, így most sokan találgatják, hogy kik lehetnek azok a nagy befektetők, akik a több millió dolláros összegek mögött állnak.Az egyik ilyen lehetséges befektető Soros György alapja, a Soros Open Society Institute lehet, az ugyanis vállaltan finanszíroz nemcsak az Egyesült Államokban, de más országokban is különböző bírósági pereket.Most azonban egy másik finanszírozó neve is felmerült, amely a Trump elleni mozgalom finanszírozásában részt vehet, ez pedig nem más, mint a Google, vagyis annak anyavállalata, az Alphabet. Emögött a logika azontúl, hogy a Google-nek a perköltségekhez képest szinte korlátlan forrásai állnak rendelkezésre az, hogy a technológiai cégeknek elemi érdeke az, hogy képzett és relatíve olcsó munkaerő álljon rendelkezésükre, ráadásul a vállalat is részt vesz abban a kvázi mozgalomban, amelyet fontos amerikai cégek indítottak, ez a kezdeményezés most már több, mint 120 vállalatot tömörít. A Bloomberg úgy tudja, hogy a Google mellett más tech cégek is részt vállalnak a finanszírozásból.