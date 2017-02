Nem érdekelnek a robotok? - Igazad van, a munkahelyek felét meghagyják!

Nem mindegy hol dolgozik az ember

A robotika, a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás az automatizáció különböző formáinak alkalmazása egyre több iparágban terjed, ami egyre több előnnyel jár az azokat alkalmazó vállalatok számára, hiszen növelik a vállalkozások teljesítményét, csökkentik a költségeket, javítják az elvégzett munka minőségét, és összességében gyorsabb munkavégzést tesznek lehetővé. Mindezt úgy, hogy jelentősen növelik a termelékenységet, amely az elmúlt évtizedekben már nem nőtt jelentősebben, viszont a McKinsey elemzése alapján az automatizáció újra lökést adhat a termelékenység bővülésének, globális szinten évente 0,8-1,4 százalékkal növelve azt. Ennek azonban rendkívül magas ára lehet, hiszen a tanulmány szerint már a most létező technológiákkal is az ember által végzett munkafolyamatok közel fele, összesen 15 ezermilliárd dollárnyi bértömeg váltható ki automatizációval.A leginkább érintett munkafolyamatok általánosságban erősen strukturált, és jól előre jelezhető környezettel jellemezhetők, és itt nemcsak a fizikai munkára kell gondolni, ilyen például az adatgyűjtés és-feldolgozás is. Az Egyesült Államokban ezek a munkafolyamatok az összes munkafolyamat 51 százalékát adják, az ezeken a területeken foglalkoztatott alkalmazottak bértömege közel 2700 milliárd dollár.Az automatizáció elterjedését több tényező is befolyásolja, ezek közül az egyik legfontosabb az adott területen elérhető munkaerő költsége és annak kínálata, de a szabályozói környezet is meghatározó, mindezek felett viszont elsődleges az alternatív automatizált technológia költsége. A McKinsey szerint 2055-re a mai emberi munkafolyamatok közel fele már automatizálva lesz, de a folyamat gyorsaságát tekintve nagy a bizonytalanság, a különböző forgatókönyvek alapján ez akár 20 évvel korábban vagy később is bekövetkezhet. A tanulmány készítői összességében nem pesszimisták az emberi munkaerő kilátásaival kapcsolatban, úgy gondolják, hogy létrejönnek majd olyan munkahelyek, amelyek felszívják a több szektorban feleslegessé váló munkaerőt, és olyan új területek jönnek létre, amelyekről ma még nem is tudunk. A vállalatok számára az automatizáció előnyei egyértelműek, de a jogalkotók szempontjából ez egy kifejezetten komplex kérdéskör, hiszen egyrészt a gazdaság egésze profitálhat a termelékenység növekedéséből, másrészt azonban nagy embertömegek veszíthetik el munkájukat, az átmeneti időszak pedig már csak a segélyezés különböző formái vagy átképzések miatt is költséges lehet.Szektoronként nagyon eltérő az, hogy mekkora lehet az automatizáltság foka, de az egyes szektorokon belül a különböző munkafolyamatok automatizáltsága is nagy eltéréseket mutat. A McKinsey tanulmánya alapján a szektorok közül az élelmiszeriparban a gyártásban, a szállítmányozásban, a raktározásban és a mezőgazdaságban van a legnagyobb lehetőség automatizálásra, miközben az oktatásban az IT területén és az egészségügyi szolgáltatásoknál relatíve alacsony az automatizálásban rejlő potenciál, azonban az egyes szektorokon belül is nagy különbségek lehetnek a különböző munkafolyamatok automatizálásában.A legnagyobb potenciál elsősorban az olyan fizikai munkáknál lehetséges amelyek jól előre jelezhető környezetben történnek. A szellemi munkák közül pedig az adatgyűjtés és az adatok feldolgozása az a két terület amelyik a legkönnyebben automatizálható. Az elsősorban felsővezetői munkakörökhöz köthető tevékenységek csak kismértékben automatizálhatók. A lenti ábra egyik nagy tanulsága, hogy a különböző szektorok között abban is nagy különbség van, hogy az adott munkafolyamat az összes tevékenység közül mennyi időt igényel (ezt jelzi a körök nagysága). A mezőgazdaság esetében például bár a legnagyobb automatizálási lehetőség azokhoz a fizikai munkákhoz köthető, amelyek jól előre jelezhető környezetben történnek, a mezőgazdasági munkák egy nagy része például az időjárás kiszámíthatatlansága miatt nem ilyen, ezért az ábrán a nehezen előre jelezhető környezetben végrehajtható fizikai munkafolyamatoknál látható a legnagyobb kör.

Az automatizálási potenciál a legnagyobb populációjú országokban koncentrálódik

A tanulmány alapján összesen közel 1,2 milliárd teljes állásban foglalkoztatott ember munkáját lehetne kiváltani automatizációval, azonban a megszűnt munkahelyek nagy részét új munkahelyek váltanák fel. A világ legnépesebb országai a leginkább érintettek, hiszen ezekben az országokban végeznek az emberek nagy tömegekben könnyen automatizálható, például mezőgazdasági munkát. Csak Kínában és Indiában 700 millió ember munkáját lehetne kiváltani gépekkel, Európában az öt legnépesebb országot vizsgálva (Franciaországot, Németországot, Olaszországot, Spanyolországot és az Egyesült Királyság) mintegy 62 millió embert érint a kérdés, az Egyesült Államokban 61 millió munkahelyet lehetne kiváltani, míg Japánban 36 milliót.

Az alábbi ábrán az látszik, hogy a már ma is ismert módszerekkel összesen 14 600 milliárd dollárnyi bértömeg szabadulna föl automatizációval, ebből az Egyesült Államokban 2300 milliárd dollár, Indiában 1100, Japánban 1000, Kínában 3600, Európa 5 országában 1900 milliárd dollárnyi bértömegű munkafolyamatot lehetne kiváltani automatizációval.

A fontosabb nemzetgazdaságok közül Japánban a legmagasabb az automatizálási potenciál, míg az Egyesült Államokban a legalacsonyabb. A különbség az országokon belüli szektorális eltérésekkel és a szektoron belül betöltött pozíciók, munkafolyamatok súlyozásával magyarázható.

Összefüggés az órabérek és az automatizálási potenciál között

A tanulmányban azt is megvizsgálták, hogy a különböző keresetek mellett, hogy néz ki az automatizálás lehetősége. Azt állapították meg, hogy nagyjából 10 és 40 dollár között óriási a szórás az automatizálási potenciál mértékében, viszont az is látszik, hogy a magasabb keresetek, jellemzően a vezetői pozíciók nehezebben automatizálhatók.

Bár mindkét országban egy milliárd feletti a népesség, de jelentős különbségek vannak Indiában és Kínában

Globálisan nézve a két ország, ahol a legnagyobb munkaerőtömeget automatizációval ki lehetne váltani, az Kína és India. A két ország között nagy eltérés van abban, hogy melyik szektorban a munkaerő mekkora része váltható ki, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy az egyes szektorokban hány főt foglalkoztatnak. Indiában relatíve magas a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, ezért van az, hogy az ország esetében az összes kiváltható munkaerő 51 százaléka ebben a szektorban dolgozik, miközben Kína esetében ez az arány csak 27 százalék. Szintén nagy potenciál rejlik a különböző gyártó ágazatok automatizációjában, Kína esetében ez az összes automatizációval kiváltható munkaerő ötödét, India esetében hetedét jelenti.

Összességében elmondható, hogy a McKinsey tanulmánya alapján közel 1,2 milliárd ember munkáját válthatják ki, mert a technológiai fejlődés következtében olyan újítások jelentek meg, mint a chatbotok, automata traktorok, vagy a robotok, ez persze nem jelenti azt, hogy ennyi ember munkanélküli lesz, hiszen számos új pozíció jöhet létre. Nagyjából 14,6 billió dollár bértömeg kerülne kiváltásra és növekedhet a termelékenység tehát a gazdaság egészére jó hatással lenne, a kockázatokat a leépítések jelentik. Azonban a McKinsey szerint optimizmusra ad okot, hogy az előrejelzése szerint ma még nem ismert munkahelyek jöhetnek létre, amelyek a felszabaduló munkahelyek egy részét leköthetik.Címlapkép forrása: Shutterstock.com