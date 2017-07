"Nem fogható fel józan ésszel" - Így reagált Moszkva az amerikai döntésre

Ennek a törvénytervezetnek a szerzői és a támogatói nagyon komoly lépést tesznek afelé, hogy megsemmisítsék az Oroszországgal fennálló viszony javításának perspektíváját

Nem szabad illúziókat táplálnunk, ők (az európaiak) nem válnak a szövetségeseinkké, de mivel ez az ő gazdasági érdekeiket is érinti, minimum egy ideiglenes érdekszövetség létrejöhet közöttünk

- fogalmazottazt követően, hogy az amerikai képviselőház kedden szinte egyhangú szavazással fogadta el azt a törvénycsomagot, amely újabb szankciókat foganatosít Oroszország, Irán és Észak-Korea ellen.Rjabkov szerint ugyanakkor Moszkvát "", és továbbra isaz Oroszország és az Egyesült Államok közötti, egyebek között a terrorizmus elleni harc és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása kérdésében.Facebook-bejegyzésében "" neveztea törvénytervezet jogerőre emelkedése esetén, ami véleménye szerint mindenképpen be fog következni. A politikus azt sürgette, hogy Moszkva hozzon ", valamint hogy folytassa a világ más országaival való kapcsolatainak fejlesztését és az önellátóvá válását, anélkül, hogy elszigetelődjön. A szenátor szükségesnek nevezte, hogy Oroszország, mert meglátása szerint az amerikai szankciók szigorítása- írta Koszacsov.azt hangoztatta, hogy az amerikai törvénytervezet elfogadása erősenés jelentősen"az Oroszország és az Egyesült Államok közötti párbeszéd gordiuszi csomójának kioldása érdekében". Arra figyelmeztetett, hogy az oroszellenesnek szánt szankciók. Szavai szerint a törvénytervezet "nemcsak Oroszország feltartóztatására, hanem az Egyesült Államokis irányul".Szluckij rámutatott, hogy a törvénytervezet, "amihez el kell távolítani onnan az orosz gázt". A képviselő szerint ez a megközelítést európai megítélés szerint "megsérti a nemzetközi jog összes szabályát, valamint aláássa a kontinens stabilitását és energiabiztonságát". A politikus reményét fejezte ki, hogy az Európai Bizottság nem hajlik meg a tengerentúli nyomás alatt és az európai országok nemzeti érdekeinek megfelelő módon reagál majd az amerikai lépésre.A várakozások szerint az Oroszország, valamint az Irán és Észak-Korea elleni szankciók szigorításáról rendelkező törvénytervezetet a szenátus is megszavazza és Donald Trump elnök is jóváhagyja majd.