Nem is gondolnád, hogy miből lesz a sportolók luxusnyugdíja

Andre Iguodala

Iguodala csapata, a Golden State Warriors nincs túl messze a kockázati tőkés befektetőktől és startupoktól hemzsegő Szilícium-Völgytől. Ennek köszönhetően pedig könnyű barátkozni olyan neves kockázati tőkés befektetőkkel, mint például Andreessen Horowitz. Tőle kapott ihletet a kosárlabdázó is, aki olyan technológiai papírokba fektetett, mint a Facebook, a Twitter, a Tesla, vagy az elektronikus kereskedési platform, a Trumid. De van részesedése a Huffington posztot alapító Arianna Huffington új cégében, a Thrive Globalban, valamint a szépségápolási startupban, a Walker Company-ban is.

Forrás: AFP, fotós: Frederic J. Brown

Kevin Durant

A híres kosárlabdacsapat másik játékosa is kedvet kapott csapattársa befektetéseihez és éppen azon van, hogy a saját tech-birodalmát építse ki. Durant portfoliójában olyan technológiai vállalatok vannak, mint a kiszállítással foglalkozó Postmates, vagy a befektetési döntéseket segítő Acorns, de vannak részesedései hotelekben, éttermekben, illetve érdekelt a filmiparban és a televíziózásban is.

Forrás: AFP, fotós: Eric Gay

Stephen Curry

A Warriornál három játékos is beállt a Szilícium-Völgyi befektetők sorába, Stephen Curry például a CoachUp nevű startupban rendelkezik részesedéssel. A startup által fejlesztett alkalmazás az edzőket kapcsolja össze a sportolókkal. Van saját cége is, 2015-ben alapította a Slyce nevű tech-startupot főiskolai csapattársával, Bryant Barral.

Forrás: AFP, fotós: Beck Diefenbach

Serena Williams

A 23-szoros Grand Slam-bajnok egy élelmiszeripari startupot finanszíroz. A Daily Harvest egészséges fagyasztott ételek házhozszállításával foglalkozik. És nem Serena Williams az egyetlen híresség, aki érdekelt a cégben, de Gwyneth Paltrow színésznő is vásárolt részesedést benne.

Forrás: AFP, fotós: Peter Parks

Glover Quin

Az amerikaifutball-csapat, a Detroit Lions játékosa nem kis összeget, vagyona 10-20 százalékát tette startupokba. Nem ismert az összes érdekeltsége, de annyit elárult egy sportműsorban, hogy van részesedése például az egészséges táplálkozással üzletelő Health Warriorban, az állateledeleket gyártó pawTree-ben és a PeerWellben is.

Forrás: AFP, fotós: Jeff Kowalsky

Derek Jeter

A visszavonult New York Yankee-játékos saját médiacéget indított, a The Players' Tribune-t, de startupokban is vett részesedést, például a videókonferencia-szolgáltatást kínáló Blue Jeans Networkben.

Forrás: AFP / fotós: Kena Betancur

LeBron James

Még aktív játékos, de már azon gondolkozik, hogy miként folytatja karrierjét, ha abbahagyja a kosárlabdát. Részt vett az Uninterrupted nevű oldal alapításában, valamint a Beats Headphones egyik első befektetője volt. Amikor a trendi fülhallgatókat gyártó céget megvette az Apple 3 milliárd dollárért, állítólag James 30 millió dollárt keresett rajta.

Forrás: AFP, fotós: Ted Aljibe

Crhis Paul

Az NBA-sztár a WTRMLN WTR befektetője, a cégé, aki a sportitalok piacát hidegen préselt dinnyeléből készült üdÍtőjével rázta fel.

Forrás. AFP, fotós: Gianluigi Guerica