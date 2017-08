Nem lesz olcsóbb a Sziget-jegy

A vállalatnak öt nagy fesztiválja van: a Gourmet, a Gyereksziget, a Volt, a Balaton Sound és a Sziget. Gerendai Károly lassan teljesen kiszáll a fesztiválok szervezéséből, a napi ügyektől igyekszik majd távol tartani magát, de a menedzsmentben még marad.Az új tulajdonos, a cégben 70 százalékban részesedést szerző kockázati tőke társaság, a Providence Equity Partners befektetési alap beszállásától azt remélik, hogy ha megvalósulnak az eredeti tervek, vagyis hogy a Sziget felvásárlása csak az első lépés és további, hasonló nagyságú fesztiválokat és szervezőcégeket vesznek majd meg világszerte, akkor ezzel a Sziget is jól járhat. Hiszen minél több fellépésre tudnak majd ajánlatot tenni, annál nagyobb lesz rá az esély, hogy igazán nagy neveket sikerüljön megnyerni. Példaként lehet említeni Eminemet, akit évek óta próbálnak elhozni a Szigetre és idén azért nem sikerült, mert egy fellépés kedvéért nem repüli át az óceánt az európai turnésorozata előtt egy héttel.Tavaly minden rendezvény teltházas lett és az év elején még most is jól mentek az eladások, de valamiért lelassult, amire nem tudnak magyarázatot adni a szervezők. A Volt és a Sound bérleteladásai elmaradtak az előző évitől. A Sziget évek óta azon dolgozik, hogy a jegyeladások ne programfüggők legyenek, mert a fellépők ára olyan szinten elszállt, hogy azt nem lehet a jegyárakkal lekövetni. A jegyárak csökkentése pedig nem igazán jöhet szóba, Gerendai Károly szerint öngyilkosság lenne, mert akkor a színvonalból is vissza kellene venni, amit nem valószínű, hogy tolerálna a közönség.Kádár Tamás elmondta, hogy reményei szerint nyereséges lesz az év a cégnek, bár a profit biztos elmarad a tavalyitól és valószínűleg nem is lesz annyi, amennyit a befektető szeretne látni. A fesztiválok közül a volt fesztivál valószínűleg némileg veszteséges lesz.