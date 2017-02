Nem lesz többé adóparadicsom Svájc

Ma tartanak népszavazást Svájcban a társasági adóreformról

A tét nem kicsi, tömegesen vándorolhatnak el vállalatok az eddigi adóparadicsomból

Svájcban ma tartanak népszavazást a társasági adóreformról. A közel 5 millió szavazónak azért kell az urnákhoz járulnia, mert az EU és az OECD nyomására Svájcnak változtatnia kell a vállalatok adóztatásán. Eddig a kantonok különböző privilégiumokat adtak elsősorban a külföldi vállalatoknak, illetve azok külföldről származó jövedelmeik után, ezeket a kedvezményeket viszont nemzetközi nyomásra le kell építeni.Elsősorban a több mint 24 ezer, Svájcban székhellyel rendelkező holding társaságot érintheti érzékenyen a népszavazás kimenetele, ezek a vállalatok ugyanis pont azok miatt a privilégiumok miatt fizetnek kevés adót Svájcban, amelyeket meg kell szüntetni. Amennyiben a népszavazáson az igenek nyernek, akkor bár eltörlik a privilégiumokat, de helyükbe újabb kedvezmények lépnek, amellyel megakadályozható, hogy az érintett cégek elvándoroljanak Svájcból, és a társasági adóbevételek meredek csökkenése is kivédhető.Különösen érzékenyen érinthet több szektort is a tervezett adóváltoztatás, nyersanyagkereskedő cégek, mint a Glencore, vagy a Basel környékére telepedet gyógyszergyártók építhetik le vagy szüntethetik meg operációikat Svájcban, ami érzékeny veszteséget okozna a svájci költségvetésnek is, mivel ezek a vállalatok több mint 5 milliárd svájci frank adót fizettek évente. A tervezett adóreform ezért arról szól, hogy a privilégiumok leépítésével párhuzamosan a kantonoknak lehetőségük legyen a társasági adókulcsok csökkentésére, illetve a nemzetközi szervezetek által is elismert kedvezményrendszert vezethessenek be, például azok a vállalatok adókedvezményekben részesüljenek, amelyek Svájcban innovatív K+F-tevékenységet végeznek.Az adóreformra már csak azért is szükség van, mert a nemzetközi verseny erősödik, a Brexitet követően Nagy-Britannia is jelentősen csökkentené a társasági adókulcsot, de Donald Trump adópolitikájának is egyik kulcseleme a vállalati adók csökkentése.Összességében azonban a privilégiumokat akkor is meg kell szüntetni, ha a mai népszavazáson az igenek (adóreform, privilégiumok megszüntetése, adókulcsok csökkentése kantoni szinten, kedvezmények nyújtása) vagy a nemek (privilégiumok megszüntetése adóreform nélkül) nyernek, így az érintett vállalatok adóterhei legjobb esetben is csak a mostani szinten maradhatnak, valószínűbb azonban, hogy emelkednek majd, ami hosszabb távon vállalatok elvándorlását, ezzel a társasági adóbevételek csökkenését okozhatja Svájcban.