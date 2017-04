Nemhogy nem csökken, még nőhet is az orosz gáztól való függőségünk

Nőhet az orosz gáztól való európai függőség

A gazdaság érdekében

Függőség helyett kölcsönös ráutaltság

A társaság, részben a rendkívül hideg tél, részben a nyomott olajárakkal együtt pangó gázáraknak is betudhatóan. Idén a Gazprom várakozásai szerint eztovább emelkedhet, ezáltal várhatóan a társaság piaci részaránya is tovább bővülhet - nyilatkozta a Reutersnek Alexei Miller. Hosszabb távon a Gazprom azzal számol, hogy, az európai belső termelés - így az északi-tengeri olajtermelés további hanyatlásával párhuzamosan.Az orosz gázmonopólium jelenleg, miután két évtized alatt tovább emelkedett az akkori 25 százalékról. Moszkva pedig úgy véli, ez az arány tovább is növelhető, akkor is, ha az Unióban mindennapos téma a nem kívánatos orosz gázfüggőség.: az Ukrajnán keresztül húzódó, a Fehéroroszországot és Lengyelországot érintő Yamal-Europe, illetve a Balti-tenger alatt kiépített Északi Áramlat vezetéken át. A Gazprom jelentősen, ezért hétfőnaz Uniper, a Wintershall, a Shell, az OMV és az Engie energiavállalatokkal. A Gazprom nyugati partnerei hétfőn megállapodtak arról, hogy az összességében mintegy 9,5 milliárd eurósra tervezett költségű Északi Áramlat 2 gázvezeték finanszírozását 50 százalékban biztosítják. Ezzel jelentős akadály hárult azon közös tervek megvalósítása elől, melyek több orosz gáz Európába juttatását célozzák meg. Míg több kelet-európai és balti állam szerint az Északi Áramlat 2 gyakorlatilag Moszkva túszává teszi az EU-t, más, jellemzően észak-európai országok a gazdasági előnyök érdekében támogatják a fejlesztést.Az ukrán területeken keresztül szállítandó gáz mennyisége, de a korábban, a Balti-tenger alatt húzódó Északi Áramlat vezeték átadásakor közöltekkel szemben nem áll le teljesen a tranzitmegállapodás lejárta után sem - mondta a Gazprom-vezér. A korábban fő ellátási útvonalnak számító ukrán vezeték éves kapacitása eléri a 120 milliárd köbmétert is, azonban a Gazprom vezetéképítéseivel az utóbbi években ez 50-80 milliárd köbméterre csökkent, 2020 után pedig Miller szavai szerint. Bár vélemények szerint Moszkva nagyrészt Kijev megbüntetésének hátsó szándékával fogott export-útvonalai diverzifikálásába, a Gazprom tagadta ezt, egyéb okokkal, például az északi mezők - így a Yamal-félsziget - kitermelésben betöltött egyre markánsabb szerepével indokolva a változást.Az Európai Unió előbb a Moszkva és Kijev között szinte évről évre fellángoló elszámolási vita miatt - amelynek következtében az Európába eljutó földgáz mennyisége időnként drámai mértékben csökkent - , majd Kelet-Ukrajna orosz megszállását követően egyre kényelmetlenebbül viseli az orosz energiahordozótól való függőséget, és igyekszik mérsékelni azt. Miller szerint nem szerencsés függőségről beszélni, hiszen a ráutaltság kölcsönös: amikor ugyanis a Gazprom mezők fejlesztésébe vagy gázvezetékekbe invesztál, akkor a jövőbeli európai kereslettől teszi függővé saját sorsát is. Európa bárhonnan beszerezheti a gázt, tekintve például LNG-terminál fejlesztéseit, a gázvezetéken érkező gáz azonban olcsóbb és az is marad - fogalmazott Miller.