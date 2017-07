Nigéria miatt drágul az olaj

A most bejelentett megegyezés értelmében, amennyiben Nigéria kitermelése a jelenlegi 1,7 millió hordó/nap szintről 1,8 millió hordóra emelkedik, úgy az afrikai ország stabilizálja, avagy akár csökkentheti is a kitermelését a jövőben.

Az OPEC a szentpétervári találkozón számos tagját felszólította, hogy teljesítse a közös kitermeléscsökkentés keretében az árak megtámasztása érdekében tett vállalásait.

Szaúd-Arábia energiaügyi minisztere, Khalid al-Falih a szentpétervári csúcson bejelentette, országa augusztusban 1 millió hordóval napi 6,6 millió hordóra vágja vissza az olajexportot.

(Konkrét időkeretet nem szabtak a teljesítéshez, az OPEC a megvalósítást teljes mértékben a nigériai kitermelés alakulásához köti, amelyet a következő hetekben monitorozni fog.)Az OPEC-tag Nigéria -hasonlóan és azzal együtt - a területén zajlók miatt korábban kimaradt az összehangolt kitermeléscsökkentési akcióból, mivel a kitermelést olyan nagy mértékben vetették vissza a zavargások, hogy a helyzet normalizálása az afrikai országban prioritással bírt az árak megtámasztásával szemben. Líbia esetében az OPECa kitermelését korlátozását, miután álláspontja szerint annak kitermelése a közeli jövőben várhatóan nem haladja meg az 1 millió hordó/napos szintet, vagyis az 1,4-1,6 millió hordó/napos kapacitással rendelkező országban még nem normalizálódott a helyzet.Míg ugyanis például Szaúd-Arábia és Kuvait a vállaltnál is nagyobb mértékben fogta vissza kitermelését, addig mások, például az Egyesült Arab Emírségek és Irak még a vállalt szintek betartását is rugalmasan értelmezte. A találkozón ugyanakkor a hírek szerint nem nevesítették a renitens államokat.Szavai szerint a globális olajtartalékok mintegymérséklődtek, de továbbra is mintegy. Márpedig az OPEC ezt az ötéves átlagot kívánja elérni, ezáltal fölfelé lökve az olajárakat. Falih szerint jövőre - az idei évhez hasonlóan -nőhet a napi globális olajkereslet, amit az Amerikai Egyesült Államok bővülő kitermelése szerinte nem fog semlegesíteni.A hírek megjelenését követően az olaj árfolyama 1,5 százalék körüli emelkedéssel 46,40 dollár körül állt.