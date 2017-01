Nincs itt pánik, veszik a részvényeket

Mire figyeljünk?

Amerikában kezdetben megtorpantak a tőzsdék Trump szavaira, aztán hamar magukhoz tértek a piacok és a részvényindexek végül kisebb emelkedéssel tudtak zárni.Donald Trump megválasztása óta először szólalt meg hivatalosan a nyilvánosság előtt, ami a tegnap közzétett, orosz hekkertámadásokról szóló hírszerzési jelentés miatt különösen nagy figyelmet kapott. A befektetők összességében megörülhettek annak, hogy első megszólalásakor nem indított rögtön újabb támadásokat a globális kereskedelem ellen.Ázsiában is visszafogott optimizmus uralkodik ma reggel, a fontosabb indexek közül egyedül a japán Nikkei esik, több mint 1 százalékkal. Itt részben az hatott kedvezőtlenül, hogy a dollár Trump szavait követően gyengült, a jen pedig ennélfogva erősödött. Az erősebb jen rontja a japán exportőrök jövedelmezőségét, a nagy autógyártók részvényei 1 százalék körüli esést produkáltak.Ami a nemzetközi makroadatokat illeti, ma egy német GDP statisztikára, valamint az EKB legutóbbi kamatdöntésének jegyzőkönyvére lesz érdemes figyelni.A befektetők számára továbbá a hamarosan beinduló amerikai jelentési szezon is fontos lesz, pénteken több tengerentúli nagybank is közzéteszi negyedéves beszámolóját.A banki jelentések fontosságát az is alátámasztja, hogy a legutóbbi negyedévben az amerikai vállalati profitnövekedésnek jelentős hányadát adta a pénzügyi szektor.