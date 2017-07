Tegnap közel húsz százalékot emelkedett a Konzum részvényeinek árfolyama, ma a piacnyitást követően már 15 százalékos pluszban van. Ezzel teljesen szembe mennek az európai trenddel, a nyugat-európai részvényindexek értéke 0 és 0,5 százalék között esett, a régiós tőzsdék is 0,3 százalék között estek.

A nyugat-európai tőzsdéken sem rózsás a helyzet 2017.07.18 09:11

A német DAX már közel fél százalékot esett, ami annak is betudható, hogy az euró tovább erősödött a dollárral szemben, az árfolyam már az 1,1520-nál is járt ma reggel, ami az exportorientált vállalatoknak nem kedvez. A francia CAC 40 is 0,4 százalékot esett a piacnyitást követően.