Norvégiában az új autók fele már elektromos vagy hibrid

A 2017 januárjában Norvégiában forgalomba állított új autók 17,6 százaléka (2077 darab) volt teljesen elektromos hajtású, míg a hibridek aránya elérte a 33,8 százalékot (3988), összesített részarányuk pedig 51,4 százalékra rúgott a norvég újautó-piacon - derül ki az ország közúti információs hatóságának (OVF) adataiból. A jelentés szerint a legnépszerűbb új autó Norvégiában a Mitsubishi Outlander hibridje volt, amely a Toyota Rav4 hibridet és az elektromos Volkswagen e-Golfot előzte meg. Februárban ugyan kis mértékben csökkentek ezek az arányok (15,8, illetve 32 százalékra), azonban továbbra is olyan rendkívül magas szinteket jelentenek, amelyek után a legtöbb országban csak sóvárognak a megújuló energiaforrások és az e-autózás támogatói.Vidar Helgesen klíma- és környezetvédelmi miniszter szerint ez a szám mérföldkövet jelent az ország számára. Miután a klímaváltozás elleni küzdelemben a szállítási szektor jelenti a legnagyobb kihívást, 2030-ig legkevesebb 40 százalékkal szükséges mérsékelni a szektor szén-dioxid kibocsátását, ez pedig szükségessé teszi a flotta elektrifikációját - idézte szavait az AFP. A politikai szándék tavaly megszületett arra is, hogy 2025 után már nem értékesíthetnek kizárólag fosszilis üzemanyaggal működő járműveket az országban. Helgesen szerint fontos demonstrálni, hogy lehetséges megvalósítani a technológiai és piaci átmenetet a szállítás-közlekedési ágazatban. Ebben a tekintetben szerinte Norvégia egyfajta politikai laboratóriumként működik, ahol a megfelelő ösztönző mechanizmusokkal lehetséges gyors változást elérni - fogalmazott.Norvégia számos eszközzel igyekszik támogatni az alternatív hajtásmódok elterjedését. Míg a belső égésű motorokra jókora adóterhek rakódnak, addig az elektromos autók szinte az összes adó alól mentesülnek. Emellett számos további kedvezmény biztosít számukra az állam: díjmentesen használhatják a fizetős útszakaszokat, kompokat, parkolókat, valamint a buszsávokban is legálisan közlekedhetnek. Miután azonban elterjedésüket továbbra is akadályozza a nagyobb modellek magas ára, valamint a még mindig korlátozott hatótávolság, az elektromos autóknak a hibridek jelentette konkurrenciával is meg kell küzdeniük. A megfelelő sűrűségű töltőponthálózat kiépítése terén is vannak még tennivalói a skandináv államnak. Az elektromos hajtást a belsőégésű technológiával kombináló hibrideket nem csak a viszonylag érett technológia, hanem a norvég adórendszer átalakítása is támogatja, így az már inkább a légszennyezési adatok, mintsem a teljesítmény alapján adóztatják őket.Az alternatív hajtású autók eladása máshol is szárnyal. Igaz, a tavalyi összeurópai adatok még nem olyan impozánsak: A 2016-ban Nyugat-Európában forgalomba helyezett új autók 49,5 százaléka dízel-, 45,8 százaléka benzin-, 2,1 százaléka hibrid-üzemű volt, mindössze 1,5 százalékuk volt elektromos és 1,2 százalékuk egyéb (pl. LPG) hajtású volt. 2017 januárjában viszont az új elektromos autók piaca összességében 31 százalékkal 19 ezerre bővült; a toplistát itt a Renault ZOE vezeti, a BMW i3 és a Nissan LEAF előtt. Az Egyesült Államokban 2017 februárjában 74 százalékkal értékesítettek több elektromos autót, mint egy évvel korábban, míg az új hibridek száma 61 százalékkal bővült. Az első három helyen a Tesla Model S, a Tesla Model X és a Chevy Volt álltak, összesen több mint 13 ezer elektromos és hibrid autó azonban az ottani óriási piacnak csak 2-3 százalékát képviseli.