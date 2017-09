Nukleáris fűtőanyagot gyárthat Magyarország?

Az ügylettel kapcsolatban Szél Bernadett, az LMP parlamenti képviselője kérdést tett fel Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek. Arról érdeklődött, hogy a magyar állam milyen formában vesz részt a tranzakcióban, illetve kapott-e a magyar állam az ukrán hatóságoktól a tranzakcióra vonatkozó tájékoztatást. Szél azt is megkérdezte, hogy a cégnek volt-e, van-e valamilyen jogviszonya a magyar kormánnyal, illetve a kormány felügyelete alá tartozó állami szervekkel és gazdasági társaságokkal.Fónagy János államtitkár a kérdésekre válaszolva azt írta, hogy a cég fő tevékenységi köre nukleáris fűtőanyag gyártása. Ahhoz, hogy új nukleáris létesítményt hozzon létre, az Országgyűlés előzetes elvi hozzájárulása szükséges, az engedélyt pedig az Országos Atomenergia Hivatalnak (OAH) kell kiállítania.Az OAH által engedélyezett létesítmények között azonban nem szerepel sem dúsító, sem nukleáris üzemanyagot gyártó üzem, és a parlament sem adott ki elvi hozzájárulást.Az államtitkár hozzátette, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetett és közvetlen tulajdonában álló társaságoknak nincs és nem is volt szerződése a First EU Center of Nuclear Fuel Kft.-vel.Az tehát nem derült ki a válaszból, hogy más állami szerveknek van-e bármilyen kapcsolata a céggel.