Nukleáris támadás és államcsőd? Elkezdtek menekülni a befektetők

Tavaly július óta nem látott szintre emelkedett Dél-Korea 5 éves CDS-felára, vagyis annak a derivatív ügyletnek az értéke, amellyel Dél-Korea csődjével szemben fedezhetik magukat a befektetők - írja a CNBC Tavaly augusztus óta az S&P AA hitelminősítést tart életben Dél-Koreára vonatkozóan, stabil kilátások mellett, ez is veszélybe kerülhet azonban, amennyiben megnő az USA és Észak-Korea közötti feszültség.Észak-Korea állami médiája jelezte: minden előzetes amerikai csapásra nukleáris támadással reagálhat a kommunista állam. A katonai konfliktusnak egyre nagyobb valószínűséget tulajdonít a piac, miután Donald Trump amerikai elnök is jelezte: akár Kína nélkül is kész megoldani ezt a problémát, ha szükséges.