Nyaralni indulsz? Kellemetlenség érhet a reptereken

Az új biztonsági intézkedések bevezetésére áprilistól kezdve hat hónapjuk van a schengeni övezetbe tartozó országok repülőtereinek, a biztonsági ellenőrzéseket az is hosszabbítja, hogy az utasok adatait össze kell vetni az európai biztonsági adatbázissal.A késések ráadásul éppen a legforgalmasabb, nyári időszakban vannak, az Airlines for Europe adatai szerint néhány reptéren a késések 300%-kal megugrottak az előző évhez képest. Ráadásul a lapnak nyilatkozó szakember szerint ez csak rosszabb lesz, mivel még nem minden tagállam alkalmazza a szigorúbb ellenőrzési szabályokat.Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a szigorúbb ellenőrzéseket a tagországok kérésére vezették be. A nemzeti hatóságoknak két és fél évük volt a felkészülésre, miután a szigorúbb szabályokat még 2015 decemberében fogadták el.