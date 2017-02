Nyerésre áll a napenergia a szénnel szemben

Trumpi úton

Az ausztrál miniszterelnök fellépése a fosszilis energiaforrások mellett feltűnően rímel az utóbbi időszak több más ország politikai vezetőinek megnyilatkozásaira, elég csak Donald Trump energiapolitikájára gondolni. Turnbull szerint a szén és a gáz mellett szól, hogy az ausztrál családoknak megfizethető, megbízható és biztonságos energiára van szükségük. Vélemények szerint azonban álláspontja kialakításában inkább az játszotta a fő szerepet, hogy Ausztrália a világ egyik legnagyobb széntermelője és első számú -exportőre, amelyik óriási összegeket költ a tisztaszén technológia kutatására.A valóság, vagyis a világszerte egyre nagyobb számban finanszírozott megújuló-alapulú erőműfejlesztések ezúttal is cáfolni látszanak a politikát. Queensland és Dél-Ausztrália 2030-ig áramellátásuk legalább 50 százalékát megújuló energiaforrásokból kívánja fedezni, jelen állás szerint pedig Dél-Ausztráliában az eldöntött, illetve folyamatban lévő fejlesztésekkel már 2023-ra elérhetik a kitűzött részarányt. A célok elérésében (és túlszárnyalásában) pedig kiemelt szerep hárulhat a napenergiára az ilyen szempontból is kiváló lehetőségekkel rendelkező Ausztráliában.Az utóbbi időszakban számos ország döntött az úgynevezett koncentrált napelem technológia (CSP) mellett a fosszilis alapú erőművi termeléssel szemben, amely gyakorlatilag annak minden előnyével rendelkezik, és akkor is tud áramot termelni, ha nem süt a nap. A tárolási kapacitással kombinált napenergia-tornyok adottságai elérhetik és meghaladhatják a szénerőművek adottságait - mind az úgynevezett zsinóráram, mind a csúcsidőszaki termelés tekintetében, ráadásul gyakorlatilag nulla üvegházgáz kibocsátás mellett.Ausztráliában félelmek övezték a napenergia-torony várható költségeit, mivel korábban ilyen jellegű erőmű nem épült a kontinensnyi országban. A világ egyik vezető CSP-fejlesztő és építő vállalata, a SolarReserve állítása szerint technológiájának költségei a szén-alapú technológia alatt maradnak, még a CCS nélkül is. A társaság reményei szerint 110 MW kapacitású napenergia-tornyot építhet Port Augustában, a beruházás értéke mintegy 700 millió dollár lehet. A SolarReserve indul a Dél-Ausztrália áramfogyasztásának mintegy 75 százalékát fedezni hivatott tenderen is, többnyire gázerőmű-építőkkel és a már működő erőművek üzemeltetőivel. A cég Ausztrália más államaiban is keresi a lehetőségeket, különösen azokban, amelyek magas megújuló energia célokkal rendelkeznek mint például Queensland és Victoria, illetve nagy potenciálisan hasznosítható napenergia készlettel, mint Nyugat-Ausztrália.A Bloomberg becslései az új szénerőművek létrehozásának egységnyi költségeit 138 és 200 USA dollár/MWh közé teszik, nem számítva a CCS technológia (szén-dioxid-leválasztás és -tárolás; Carbon Capture and Storage) kialakításának tetemes költségeit. Ezekkel a számokkal jól összevethetők a koncentrált napelem technológia beruházási költségei. Simon Brooker, a Clean Energy Finance Corporation (CEFC) usztrál állami zöldbank vezérigazgatója februári szenátusi meghallgatásán 150 dollár/MWh körüli költségekről beszélt a "napenergia-tornyok" kapcsán, ami további ilyen erőművek építése esetén várhatóan érdemben csökken majd.A SolarReserve egy 2016-os chilei tenderen már képes volt alámenni a gázgenerátoroknak a költségek tekintetében. Működő 100 MW-os nevadai Crescent Dunes naperőműve 1100 MWh tárolókapacitásal rendelkezik, amely önmagában meghaladja az Egyesült Államok teljes akkumulátoros tárolókapacitását. A dél-afrikai Redstone-ban hasonló erőművet épít, és egy másik, csúcsáram termelését célzó tenderen is indul. A piac fejlettségének köszönhetően Chilében a költségek már jóval 100 dollár/MWh óra alatt állnak, a SolarReserve pedig újabb négy-öt napenergia-torony építésére pályázhat még idén, amellett, hogy Dubaiban ugyancsak ringbe száll majd két darab 100 MW-os napenergia-torony építésére. Kínában, amely a következő öt évben a jelenlegi 1 GW után további 5 GW napenergia-torony építésére tervez engedélyeket kiadni, a vállalat 1000 MW kapacitás létesítésére írt alá szándélnyilatkozatot. Marokkó pedig egy eltérő technológiával épít napenergia-tornyokat, és ambíciózus megújuló-energia terveinek megfelelően további kapacitások tendereztetését tervezi.

Érdekes módon, a beszámolók szerint maga az Engie, az Adelaide mellett üzemelő gázerőmű tulajdonosa nem ígér feltétlenül gazdaságos üzemeltetést. A dél-ausztrál óriástenderen szintén induló tárasás részéről az hangzott el a fent említett meghallgatáson, hogy a generátor üzemeltetése még kormányzati szerződés mellett sem lenne gazdaságos, tekintettel a költségekre és a gáz elérhetőségére. Részben valószínűleg ennek hatására, utóbb Dél-Ausztrália energiaügyi minisztere, Tom Koutsantonis is kedvezően nyilatkozott a napenergia-tornyokról.