Obama egyik fő tervét is törölné Trump

Újabb, az Obama-érában elsősorban környezetvédelmi céllal megalkotott szabályozásokat vett célkeresztbe Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke a szénbányászatra vonatkozó szövetségi tilalom mellett az államok szén-dioxid-kibocsátását célzó kezdeményezést is különleges elnöki rendeletben vonhatja vissza a jövő héten - mondta egy névtelenül nyilatkozó fehér házi tisztviselő a Reutersnek.Trump és az őt támogató, kongresszusi többséggel rendelkező republikánusok a jelek szerint igyekeznek ízekre szedni a korábbi demokrata elnök, Barack Obama klímaváltozás elleni politikai örökségét. Indokaik szerint a "zöld" szabályok sokba kerülnek az amerikai vállalkozásoknak, gátolják a bányászatot, miközben semmilyen kézzelfogható előnnyel nem járnának.A szövetségi szénbányászati tilalom érvénytelenítése csupán egy része annak az elnöki rendeletnek, melynek számos egyéb terület képezi a tárgyát, például az úgynevezett Tiszta Energia Terv - mondta a tisztviselő a rendeletről, amelyet szavai szerint a jövő hétre időzített a Trump adminisztráció. A Tiszta Energia Terv Obama szándékai szerint központi szerepet töltött volna be a klímaváltozás elleni harcban, szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentésére kényszerítve a szövetségi államokat. A tervet ugyanakkor sosem kezdték el végrehajtani, miután több republikánus irányítású állam bíróságon támadta meg azt. Jogi szakértői vélemények szerint Trump a szabályozás megszüntetését a kormányzat környezetvédelmi szervén, a Környezetvédelmi Hivatalon (EPA) keresztül indíthatja el, azáltal, hogy az ügynökséggel "felülvizsgálatra" visszahívja a bíróságokról a szabályozást. Ez pedig valószínűleg egyúttal azt is jelentené, hogy a szabályozás szövetségi jogi védelme is véget érne.A szénbányászati tilalom visszavonása már jóval könnyebbnek igérkezik, mivel a belügyminisztérium (Department of Interior) saját hatáskörben megszüntetheti azt. Az Obama adminisztráció 2016 januárjában vezette be az új szövetségi szénbányászati engedélyek kiadására vonatkozó tilalmat, elsősorban környezetvédelmi okokból. A rendelkezés erős ellenkezést váltott ki a bányászati iparágban érdekelt nyugati államokban.Trump hivatalba lépése óta már több, Obama alatt született "zöld" szabályozást visszavont, így például a bányászati hulladékok élővizekbe engedését korlátozó előírást, és a szövetségi fennhatóság alá tartozó vizek körét kibővítő Waters of the United States című szabályozást is, amely a mélytengeri olajkitermelés elé állított akadályt.