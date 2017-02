Okos épületek: ebben is a mezőny végén kullog Magyarország

A BPIE több aspektusból is vizsgálta a kérdést, miszerint mennyire tekinthető felkészültnek az Európai Unió az okos épületek térnyerésére, magyarán: milyen eredményeket tudnak felmutatni az egyes tagállamok az okos (és egyéb kapcsolódó) technológiák támogatása és elterjedtsége terén. A vizsgált szempontok között található például az épületállomány külső szigetelés szerinti értékelése; az energiaszegénység aránya; az okosmérők, napelemek, hőszivattyúk elterjedtsége; avagy az épületek energiatárolási képessége. Az okos energiarendszerek minél komplexebb feltérképezése érdekében a szerzők olyan, általánosabb szempontokat is kutatásuk tárgyává tettek, mint például a megújuló energiaforrások aránya a végső felhasználásban vagy a forgalomba kerülő elektromos járművek aránya.A fenti szempontok alapján a BPIE ötfokozatú skálán értékelte a tagországok teljesítményét, majd az egyes területeken elért eredményeket összesítve öt kategóriába sorolta a tagországokat: készen állók; élenjárók; követők; óvatos elfogadók; lassan ébredők.Összességében az okos épületek tekintetében Svédország, Finnország, Dánia és Hollandia áll a legjobban a kutatás szerint, amelyek számos, a technológiák elterjedését lehetővé tevő irányelvet implementáltak. Ezzel együtt ezek az országok is csupán a négyes osztályzatnak megfelelő "élenjáró" értékelést kapták meg, vagyis jelenleg egyetlen európai uniós tagország sem áll készen az okos épületek forradalmára a kutató intézet szerint.Hármas osztályzatot kapott, vagyis a "követő" országcsoportba sorolták be a jelentés készítői Észtországot, az Egyesült Királyságot, Ausztriát, Németországot, Franciaorszáágot, Írországot és Olaszországot. Az óvatos elfogadók csoportjába tartozik Magyarország legtöbb szomszédja, így Románia, Szlovákia, Horvátország vagy Szlovénia is. Miután a legtöbb részterületen Magyarország a legalacsonyabb osztályzatot kapta, nem meglepő módon az összesített lista utolsó előtti helyére került, mindössze Ciprust megelőzve. Az egyes részterületek közül a legjobb, de így is csak közepes osztályzatot Magyarország az egységnyi alapterületre vetített energiafogyasztás terén kapta. Ugyanebbe az országcsoportba került, vagyis szintén gyenge felkészültséget mutat a jelentés alapján Belgium, Görögország, Portugália és Bulgária is.

Forrás: Eurostat, BPIE

A jelentés szerint a legtöbb ország csak szerény haladást ért el például az épületek energiatároló kapacitásainak kiépítése, vagy a piac rugalmasabbá tétele tekintetében; de olyan tagországok is vannak, amelyek még a megújuló energiaforrások támogatása és elterjedtsége szempontjából is a legalacsonyabb osztályzatot kapták. Noha kulcsfontosságú lépések történtek, még intenzívebb munkára, illetve szemléletváltásra van szükség. A jelenlegi európai szabályozási környezet nem elég támogató az okos épületek elterjedését illetően, azonban az energiahatékonysági direktíva és az épületenergetikai direktíva folyamatban lévő felülvizsgálata jó lehetőséget jelent a támogatóbb szabályozási környezet kialakításához - szögezi le az innovatív esettanulmányokat is prezentáló anyag.