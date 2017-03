Olaj: félelmek gyötrik a piacot

A WTI áprilisi határidős jegyzése közel 2 százalékkal 47,34 dollárra, 2016. november 29. óta a legalacsonyabb szintre süllyedt kedden New Yorkban, míg a májusi jegyzés közel másfél százalékkal 48,24 dollárig gyengült, zárás után pedig 48 dollár alá ereszkedett az árfolyam.

Előzmények

Tovább tarthat a gyengülés

A befektetők továbbra is attól tartanak, hogy a piacon tartós túlkínálat alakulhat ki annak ellenére, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) nagy valószínűséggel hamarosan további kitermeléscsökkentésről dönt. Az előző héten ugyanis tovább hízott az Egyesült Államok nyersolaj-tartaléka. Az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) kedden közölt adatai szerint az előző héten 4,5 millió hordóval 533,6 millió hordóra, újabb rekord szintre bővült a tartalék. 2016 közepe óta az USA olajtermelése több mint 8 százalékkal 9,1 millió hordó/napra emelkedett, amely már összemárhető a 2014-es, az olajpiaci pangást közvetlenül megelőző szintekkel. A piacok szerdán újabb megerősítést kaphatnak a folyamatról, amikor is az EIA is publikálja vonatkozó adatait. Amennyiben az EIA számai egybecsengenek a fentiekkel, az azt jelentené, hogy immár tizedik hete tart a nem várt emelkedés.Noha az OPEC és más olajkitermelő országok az olajárak megtámogatása érdekében döntöttek úgy tavaly november 30-án, hogy összességében napi 1,8 millió hordóval fogják vissza kitermelésüket 2017 első félévében, és az újabb hasonló döntésnek is ez lenne a célja, nagyon úgy fest, hogy a hatás ezzel részben ellentétes. A megállapodás ugyanis akaratlanul is, de éppen hogy a kitermelés bővítését célzó megaprojektek - így az egyesült államokbeli palaolaj-kitermelés - felfutásához is hozzájárulhatott. Ez pedig, az OPEC szándékaival ellentétes hatással járva, lefelé ható nyomást gyakorol az árakra.A Commerzbank várakozásai szerint az OPEC-nek az egész 2017-es évre kiható kitermeléscsökkentésről kell határoznia annak érdekében, hogy az iparosodott országok tartalékait a jelenlegi rekordszintről az ötéves átlagos szintre mérsékelhesse. Értékelésük szerint az is valószínűtlen, hogy Oroszország aktívan részt venne a további kitermeléscsökkentésben.A hedge fundok és más befektetők csökkentették az amerikai nyersolaj piacán felépített long pozícióikat, ami szintén arra utal, hogy az olajárak valószínűleg továbbra is nyomás alatt maradnak.A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és nem OPEC országok tavaly év végén állapodtak meg a termelés összességében napi mintegy 1,8 millió hordós csökkentéséről. 2001 óta ez az első összehangolt termeléscsökkentési kísérlet az OPEC és nem OPEC országoktól, melyek együttesen a globális olajtermelés mintegy 55 százalékát képviselik. A termeléscsökkentéssel közel 2 százalékkal csökkenhet a globális olajtermelés. A különböző forrásból származó adatok szerint az országok többnyire teljesítették vállalásaikat, bár például Szaúd-Arábia esetében ellentmondásos számok láttak napvilágot. Az OPEC legutóbbi havi jelentése alapján a kartel összesített napi termelése februárban tovább csökkent, a januári 32,097 millió hordós szintről 31,958 millió hordóra.Az olaj árfolyama március első hétig 50 dollár fölött ingadozott, mióta az OPEC és további olajországok kitermelésük visszafogásáról döntöttek. Az árfolyam azt követően kezdett esésbe március elején, hogy az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) adatai szerint ismét jelentősen emelkedtek az amerikai nyersolaj készletek, alaposan rácáfolva az elemzői várakozásokra. Az olajárak lejtmenetét jelentős részben az motiválja, hogy egyre több új olajfúró kutat állítanak munkába, elsősorban az Egyesült Államokban, miközben az USA, a világ legnagyobb olajfogyasztójának nyersolaj készletei rekord szintre emelkedtek.A folyamatokat látva az OPEC az eredetileg kitűzöttnél nagyobb mértékben fogná vissza kitermelést, és ennek szükségességéről további országokat is meggyőzne. Ez ugyanakkor nehézségekbe ütközhet, miután az alacsony olajáraknak van egy hatásuk is, hogy a kitermelés fokozására ösztönzik a termelőket az árbevétel növelése érdekében. Szaúd-Arábia olajminisztere, Kalid Al-Falih korábban azt nyilatkozta, hogy a globális tartalékok a vártnál lassabban apadnak, ezzel gyakorlatilag megnyitva az utat a kitermelés további csökkentése előtt. Az OPEC és a nem OPEC tagországok március 26-i találkozójukon dönthetnek a kitermelés további visszavágásáról.Az év eleje óta tartó oldalazás és a határidős piac túláradó optimizmusa (több éves csúcson a longok állománya) megtette a hatását, és egy jelentős pofon kíséretében az olaj árfolyama letörte a kritikus 50 dolláros szintet, és könnyen lehet, hogy ezzel a mozgással egy nagyobb korrekció előszobájába lépett be a fekete arany árfolyama. A mársiuban kezdődött esés első körben a 48,80 dollár környéki támasz szintnél akadt el, itt húzódik a tavaly február óta behúzható emelkedő trendvonal, a 200 napos mozgóátlag, és egy jelentős támasz szint is. Miután a jelek szerint folytatódik a korrekció, több körben lejöhet az árfolyam 46, illetve 43 dollár környékére, belekezdve a tavalyi mélypont óta látott jelentős emelkedés korrekciójába.