Olaszországban és Bulgáriában terjeszkedik a MET csoport

A MET csoport stratégiai piacként tekint Olaszországra, amely a kontinentális Európa második legnagyobb földgázpiaca. Értékes szinergia jöhet létre más fontos piacokkal, ahol a MET már jelen van. Olaszország ráadásul LNG-szállítmányok egyre jelentősebb fogadóállomása

A MET csoportról A svájci központú A svájci központú cégcsoport az európai földgáz-, áram- és kőolajpiacok aktív szereplője, az európai energiakereskedelem egyik vezető vállalata. A MET a leányvállalatai révén 15 országban (Ausztria, Bulgária, Egyesült Királyság, Horvátország, Litvánia, Magyarország, Olaszország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Törökország, Ukrajna) van jelen, 19 nemzetközi kereskedési ponton és 27 ország gázpiacán kereskedik. Jelentős végfogyasztói ügyfélkörrel bír Horvátországban, Magyarországon, Olaszországban, Romániában, Spanyolországban és Szlovákiában. Közép-Európa legnagyobb gáztőzsdéjén, az osztrák VTP-n a MET Csoport az első három kereskedő között van.

Az olasz nagykereskedelmi földgáz- és cseppfolyósított földgázpiacon (LNG) évek óta aktív a MET csoport. Az olasz piacon a MET az egyik legaktívabb kerekedő; az LNG-tendereken a MET vitte el a legtöbb kapacitásajánlatot (úgynevezett slot-ot), mindhárom körben nyert és mindkét terminálban. A MET Energia Italia leányvállalatot annak érdekében hozta létre, hogy végfogyasztók bevonásával tovább erősítse jelenlétét az olaszországi piacon.- nyilatkozta Giuseppe Rebuzzini vezérigazgató a cégalapításról.A MET Bulgária megalapítása a társaság közlése szerint magától értetődő lépés volt, miután a MET jelen van a szomszédos Romániában, Szerbiában és Törökországban is. A MET Bulgária a térségbeli leányvállalatokkal folytatott, határon átnyúló kereskedéssel teremt szinergiát, emellett a bolgár nagy- és kiskereskedelmi piacon nyújt fölgáz- és áramszolgáltatást. Kamen Ivchev, a MET Bulgária vezérigazgatója szerint "izgalmas időszak elé nézünk", ahogy Bulgária mindinkább az európai modellhez közelíti a helyi földgáz- és villamosenergia-piacot.Az értékesítéssel foglalkozó helyi cégek az első évben 10 főnél kisebb létszámmal működnek, a beszerzés és az optimalizálás a svájci (zugi) központból történik.A társaság az utóbbi időszakban több piacon is tevékenységei bővítéséről számolt be. Augusztus elején jelentette be, hogy ukrajnai leányvállalata megkapta a gázkereskedelmi engedélyt, amelynek birtokában az ukrán nem lakossági, jellemzően ipari nagyfogyasztói körnek is értékesíthet földgázt.