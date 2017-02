Olcsóbb üdítővel csalogatná be a McDonald's a vásárlókat

Az egész napos reggeli után most új marketingfogással állt elő a McDonald's, olcsóbb üdítőitalokkal csalogatnák be a vásárlókat az étterembe.A téma szakértői abban egyetértenek, hogy akciókkal kell kedveskedni a vásárlóknak, hogy növekedjen a forgalom, mivel egyszerűen már túl nagy a választék a piacon, így egyre élesebb a verseny a gyorsétteremláncok között. Azt is megjegyezték, hogy valószínűleg a McDonald's tulajdonosai könnyebben nyomják le az üdítőitalok árát, mint az ételekét, mivel azokon jóval alacsonyabb a profitmarzs. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy hatalmas kedvezményekre itt nem kell gondolni, a szénsavas üdítőitalok árát 1 dollárra, míg a kávék és a turmixokét 2 dollárra csökkentenék.Egyébként a Burger Kingnél már voltak hasonló próbálkozások, ott a csirkefalatkákat és a palacsintákat jóárasították központilag, arról azonban nincs információ, hogy ez be is vált-e nekik.