Olyan húzásra készülnek a Tescókban, amire még nem volt példa

Azt az üzenetet szeretnénk eljuttatni a prágai központba, hogy értsék meg: baj van, muszáj bért emelniük

Ha nem lesz eredményes a Tesco dolgozóinak szombati demonstrációja, akkor a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke elképzelhetőnek tartja, hogy a dolgozók üres bevásárlókocsikkal lassítsák az üzletlánc forgalmát. Sáling József szerint óriási gond a munkaerőhiány, aminek egyetlen megoldása a béremelés - írja hétfői számában a Magyar Nemzet.Sáling József a lapnak adott interjúban elmondta, hogy ha eredménytelen lesz a szombati tüntetés, akkor a demonstrációt több helyen is meg tudják ismételni.- fogalmazott a szakszervezeti vezető, hozzátéve: ha ez nem valósul meg, akkor a következő lépés az úgynevezett munkaügyi vita bejelentése lesz, ezután tarthatnak figyelmeztető sztrájkot.Ez jelenthet egy-két órás teljes leállást, de előfordulhat munka- vagy vásárláslassítás is. Az utóbbinál a dolgozók fognak egy bevásárlókocsit, mindegyiket üresen betolják az áruházba, hogy ne férjenek be a vásárlók, és ne tudják hová tenni az árut, amelyet megvennének.Sáling József szerint mindenütt vannak gondok a szakmában, amelyben óriási problémát jelent a munkaerőhiány. Mintegy 250-260 ezer ember dolgozik a kereskedelemben, ám legalább 20 ezer hiányzik.