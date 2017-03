Olyan jól megy a BMW-nek, hogy a szalagmunkások is milliós prémiumot kapnak

Rekordok

Soha nem adott még el annyi autót, soha nem ért el korábban akkora árbevételt és profitot a BMW Csoport, mint 2016-ban, tavaly zsinórban hetedik éve nőtt a vállalat értékesítése és árbevétele. A BMW tavaly 2,37 millió autót adott el, ami 5,3 százalékkal több, mint 2015-ben, a növekedéshez minden márka hozzájárult, BMW-ből 2 003 359 darabot (+5,2%), Miniből 360 ezer darabot (+6,4%), Rolls-Royce-ból pedig 4011 darabot (+6%) adtak el, a BMW-nél és a Mininél ez új rekordot jelent, a Rolls-Royce-nál csak egy erősebb év volt (2014), mint a tavalyi. 2004 óta a BMW és a Mini eladásai is közel megduplázódtak. 62 ezer elektromos és hibrid autót adott el a BMW tavaly, ez is új csúcs, azonban ez még mindig csak 2,6 százaléka a teljes értékesítésnek.2016 volt az első év, amikor több mint 2 millió BMW-t adtak el, az értékesítés növekedése többek között az X-modelleknek köszönhető, amelyekből 22 százalékkal többet, összesen 645 ezer darabot adtak el, ezek adták az összes eladott BMW közel harmadát, 2-es BMW-ből 25 százalékkal többet, 196 ezer darabot adtak el, de az új 7-es BMW is jól húzott (+69%), abból 61 ezer darabot értékesítettek.

Idén a növekedés motorja az új 5-ös BMW lesz, azt idén februárban kezdték értékesíteni. A Mininél az eladások növekedésében Clubman és a Cabrio játszotta a legnagyobb szerepet, a Rolls-Royce-nál különösen az év vége volt erős, a tavaly nyáron bevezetett Dawn jól szerepelt.

Forrás: Portfolio

Európában (+9,2%) és Ázsiában (+9%), azon belül Kínában (+11,4%) jól alakultak az eladások, Amerikában viszont 7,2 százalékkal kevesebb autót adott el a csoport, az Egyesült Államokban 9,4 százalékkal zuhantak az eladások.Miközben 2016-ban a csoport 5,3 százalékkal több autót és 5,9 százalékkal több motorkerékpárt adott el 2015-höz képest, az árbevétel csak 2,2 százalékkal emelkedett, így az év egészében 94,2 milliárd euró bevételt ért el az autógyártó. Az erős árverseny és a termékmix kedvezőtlen alakulása hatott negatívan az árbevétel alakulására. A 94 milliárd euró így is új csúcs, 2005 óta megduplázódott, 1997 óta pedig közel háromszorosára emelkedett a csoport árbevétele.

A BMW Csoport operatív eredménye 9,4 milliárd euró lett, így valamelyest elmaradt a 2015-ös rekordtól, az adózott eredmény azonban 6,9 milliárd euróra, új csúcsra emelkedett tavaly, amelyben nagy szerepe volt a pénzügyi szolgáltatásoknak is, a szegmens a csoport profitjának több mint ötödét adta.

A vállalat profitabiltása továbbra is kiemelkedő az autóiparban, még a nettó profit marzs is olyan magas, hogy sok autógyártó operatív szinten is megirigyelné. Az operatív marzs tavaly közel 10 százalék lett, az autógyártó részlegnél pedig 8,9 százalék, a marzs már hetedik éve áll a menedzsment által megcélzott 8-10 százalékos sávban vagy afelett. Egyébként érdemes megnézni a lenti ábrát, amelyen jól látszik, hogy a BMW marzsai éveken keresztül nagyjából egy szintre állnak be, aztán egy sokkhatás miatt alaposan visszaesik a profitabilitás (az 1998-as orosz válság után veszteséges lett a vállalat, a 2008-as válság után viszont nyereséges maradt!), a válságokat követően azonban a BMW megerősödve kerül ki, és profitabilitása magasabb szintre kerül.

A Mercedes lenyomta a BMW-t

Jól jártak a dolgozók is, a részvényesek magasabb osztalékot kapnak

Üzenet Trumpnak

Fontos a dízel

Önvezető autózás

A jövő (egyre) elektromos(abb)

Tavaly világszerte több Mercedest adtak el, mint BMW-t, arra a kérdésre, hogy ez mennyire fáj, a BMW elnöke inkább kitérő választ adott, szerinte az elsőség ennél sokkal összetettebb, a fenntarthatóság és az innováció szempontjából a BMW még mindig első, ráadásul a bajor gyártó még mindig a legvonzóbb munkahely az autógyártók között, csoportszinten (BMW+Mini+Rolls Royce) még mindig a vezető prémium autógyártó. Ezen felül a BMW idén támadásba lendül, két év alatt 40 új modellt dobnak piacra, soha nem volt még ilyen rövid időn belül ilyen sok új modell a BMW Csoportnál. Arra a kérdésre, hogy mikor előzheti vissza a BMW a Mercdest az eladásokban, a menedzsment szintén kitérő választ adott.A sok szempontból rekordévnek számító 2016-os év eredménye után a BMW az alkalmazottjait is megjutalmazza, a futószalagon dolgozó szakmunkások például átlagosan több mint kéthavi bért, 8095,50 eurót (~2,5 millió forint) kapnak meg prémiumként, és további közel 900 eurót fizet be a BMW a foglalkoztatói nyugdíjalapba, vagyis a teljes extra juttatás közel 9000 eurót (~2,8 millió forint) tesz ki, ráadásul az összes alkalmazott esetében az átlagos prémium valószínűleg még ennél is magasabb. A BMW egyébként magasabb prémiumot fizet, mint a nagy versenytárs, a Daimler, ott a hasonló kategóriába tartozó foglalkoztatottak 5400 euró (~1,7 millió forint) egyszeri bónuszt kapnak idén.A tavalyi rekorderedmény után a BMW menedzsmentje az egy évvel korábbi 3,2 után részvényenként 3,5 euró osztalék kifizetését javasolja, a jelenlegi közel 82 eurós árfolyammal kalkulálva 4,3 százalékos osztalékhozam adódik.Az Egyesült Államok új elnöke a mexikói importtermékekre extra vámot vetne ki, ami érzékenyen érintené azokat az autógyártókat, amelyek Mexikóból exportálnak autókat az USA-ba. A történetben a BMW is érintett, a vállalat ugyanis éppen gyárat épít Mexikóban, Donald Trump terve azonban nem tántorította el a BMW-t, a német autógyártó a terveknek megfelelően folytatja San Luis Potosíban az üzem építését, a gyár 2019-ben kezdheti meg a 3-as BMW-k gyártását, innen a világ minden tájára exportálhatnak autókat. Az új üzemre azért van szükség, mert a dél-afrikai üzemben a 3-as helyett az X3-as BMW-ket gyártják majd. Ezzel párhuzamosan az X-modelleket gyártó amerikai üzemet is bővíti a BMW, a spartanburgi üzem éves kapacitása 410-ről 450 ezer járműre nő. A BMW egyébként az USA legnagyobb autóexportőre, az ott gyártott autók 70 százalékát az Egyesült Államokon kívül adják el. A BMW elnöke, Harald Krüger elismerte, hogy a Donald Trumppal folytatott múlt heti megbeszélésen nem került szóba a Trump által már belebegtetett extra importvám.A prezentációk során egy szó sem esett a dízel motorokról, pedig ezek hajtják a vállalatcsoport autóinak többségét, így érkezett is a kérdés a menedzsmenthez, mi a tervük a dízelhajtással. Klaus Fröhlich, a fejlesztésekért felelős vezető elmondta, a dízeleknek fontos szerepük van abban, hogy csoportszinten csökkenjen az autók átlagos széndioxid-kibocsátása, Fröhlich az egyik legtisztább motornak tartja a dízel motort (a korom- és nitrogénoxid kibocsátásról itt sajnos nem sok szó esett). A BMW számára extrém fontosak a dízeles modellek az európai autóeladásokban.A BMW még technológiai szempontból sem tartja piacérettnek az önvezető rendszerek bevezetését, így azok 2021-es piacra dobása is nagy kihívás, mert egyrészt legalább két generációra vagyunk azoktól a chipektől, amelyek a megfelelő számítási kapacitással rendelkeznek, másrészt azok a lézeres szenzorok sem állnak rendelkezésre, amelyek megbízhatóan térképezik fel az autók környezetét, és a BMW-nél legalább 50 millió, önvezető autókkal megtett kilométert kellene felmutatni ahhoz, hogy nagy biztonsággal piacra vihessék az új technológiát.Idén többek között az új 5-ös BMW és a Mini Countryman dobhatja meg az eladásokat, a menedzsment arra számít, hogy az értékesítés új csúcsra emelkedik 2017-ben, ehhez azonban hozzátették, hogy a politikai és a gazdasági környezet volatilis lesz idén. A távolabbi kilátásokban szerepel, hogy érkeznek a teljesen elektromos hajtású modellek, 2019-ben érkezhet az elektromos Mini, 2020-ban az X3 elektromos változata, 2021-ben pedig egy önálló új elektromos modell. Idén 100 ezer elektromos és hibrid autó eladása a cél, 2025-ben ezek a kategóriák már az értékesítés 15-25 százalékát adhatják. A lítium-ion akkumulátorral hajtott autókkal párhuzamosan a BMW a Toyotával egütt az üzemanyagcellás autók fejlesztésén is dolgozik, ez a meghajtás alkalmasabb arra, hogy nagyobb volumenben gyártsák, az ezzel szerelt autók hatótávja pedig nagyobb. 2021-ben egy kisebb szériát már legyárt belőle a BMW, 2025-től pedig már a kínálat részei lesznek az üzemanyagcellás autók. Végső soron a vásárlók döntik el, hogyan néz majd ki a BMW hajtáslánc-mixe, de a vállalat abból indul ki, hogy az elektromobilitás iránti kereslet a következő évtizedben folyamatosan nő, egyes piacokon pedig azon múlik az elektromos autók elterjedése, hogy a szabályozói környezet hogyan változik.

A BMW ügyfélbázisa jelenleg nagyjából 30 milliós, 2025-re ezt a bázist több mint 100 milliósra bővítené az autógyártó, a növekedés nagy részét az autózáshoz kapcsolódó és az attól független szolgáltatások biztosíthatják. A cél az, hogy a termékpaletta folyamatos átalakításával párhuzamosan a vállalat profitabilitása ne romoljon, 2017-re is 8-10 százalék közötti üzemi marzsot tűzött ki a menedzsment az autógyártó részlegnél.