Önvezető autót vennél? Pár év múlva ezekből választhatsz!

18. Baidu

Sorrendben ezek a cégek dobhatnak piacra a legnagyobb valószínűséggel önvezető autót a következő évtizedben a Navigant Research szerint:A kínai internetes óriás már 2015 óta teszteli az önvezető technológiát, van engedélye a kaliforniai közutakra is A társaság a nagyközönség számára is lehetővé tette az elektromos önvezető autóinak tesztelését tavaly novemberben, de ez csak egy hétig tartott. Szeptemberben egy 1,5 milliárd dolláros alapot indított kifejezetten az önvezető autók fejlesztésére. A tervek szerint 2021-ben indítaná be a járművek tömeggyártását.

17. nuTonomy

A bostoni startup az MIT-ről (Massachusetts Institute of Technology) vált ki 2013-ban és csendben nagy előrelépések fűződnek a nevéhez az önvezető technológiában. 2016 augusztusában elsőként indított önvezető taxikat Szingapúrban, azóta összeállt a Lyft nevű céggel és Bostonban készülnek hasonlóra. Tavaly összesen 20 millió dollárnyi forrást vont be kockázati tőkés befektetőktől.

16. Uber

Nagy csinnadrattával indította el szeptemberben az önvezető-autó projektjét Pittsburghben az Uber, miután számos robotikai szakértővel erősítette csapatát. Decemberben valóságos botrány lett belőle, hogy San Fransiscóban úgy indította el a tesztelést, hogy arra még nem volt engedélye. Ezért Kalifornia helyett Arizonába ment tesztelni az Uber, ahol 16 önvezető járműre kapott engedélyt. A következő nagy lépés az volt, hogy januárban partneri kapcsolatot kezdeményezett a Daimlerrel.

15. Honda

A Honda meglehetősen konzervatív az önvezető technológiában, inkább arra fókuszál, hogy a vezetést megtámogassa asszisztenciával, minthogy a teljes önvezetésre álljon át. Kaliforniában van engedélye tesztelésre, de eddig csak zárt pályákon próbálkozott. A hírek szerint a Waymo partnere lenne, ami egykor a Gogle-höz tartozott és már önálló projektként fut. A Honda biztosítaná a járműflottát a teszteléshez.

