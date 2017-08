Önvezető autózás: minden második szabadalmat német cégek jegyeznek be

2010 óta nagyjából minden második szabadalmat német cégek jegyeztek be az önvezető autózásban

Ha abból indulunk ki, hogy milyen cégek jegyezték be az elmúlt években a legtöbb szabadalmat az önvezető autózásban, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a német vállalatok lehetnek a nagy nyertesek ezen a területen. Az Institut der deutschen Wirtschaft (IW) német gazdasági kutatóintézet tanulmánya szerint az önvezető autózással kapcsolatos szabadalmak 52 százalékát német vállalatok jegyezték be 2010 óta (az összesen közel 9000 szabadalomból 5800-at elemeztek ki). A top 10-ben 6 német vállalat, a Bosch, a Continental, a BMW, az Audi, a Daimler és a Volkswagen is szerepel, miközben az Apple vagy a Tesla nincs az élmezőnyben, utóbbi azért is meglepő, mert a Tesla autói már részben önvezető módon is tudnak közlekedni, vagyis nem feltétlenül a szabadalmak számán múlik a siker.Az autógyártókon és az autóipari beszállítókon kívül a nagy technológiai cégek, mint a Google is folytatnak fejlesztéseket ezen a területen, ezek a vállalatok azonban csak az összes bejegyzett szabadalom 7 százalékát adják.A Tesla egyébként az összes autóját olyan hardverrel szereli, ami alkalmassá teszi a járműveket arra, hogy akár emberi beavatkozás nélkül is közlekedjenek ( Autopilot ).

