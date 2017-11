Orbán Gábor: minden a tervek szerint halad a Richternél

Javuló várakozások

Magyarország stagnálás

Romániában a várható hatósági árcsökkentés miatt 5 százalékos növekedés

Lengyelország 0-5 százalék

Nyugat-Európa és Oroszország változatlan

Ukrán piac ugyan kicsi, de 10 százalékos növekedés várható

Amerikában az Allergántól várható jogdíjbevételekre nem kaptunk várakozást, a többi termék esetében pedig stagnálás várható

Kínában 10 százalékos növekedés, míg Latin-Amerikában stagnálás várható

Esmya: az év elején megfogalmazott 80 millió euró helyett 85 millió

Grünenthal portfólió változatlanul 40 millió euró

Bemfola továbbra is 30-35 millió

A mutatóknál is van némi változás, a bruttó fedezet 57 százalék, míg az üzemi eredményhányad 15-16 százalék lehet, ami mindkét esetben némileg jobb az előzetes várakozásoknál. Mindemellett a K+F (9-10%) és az értékesítési költségek (27%) is mérsékelten ugyan, de csökkenhetnek. Az árbevételre vonatkozóan nem kaptunk előrejelzést.

Orbán a tájékoztatót kis bemutatkozóval kezdte, és kiemelte, hogy a személyi változások ellenére a Richter hosszú távú stratégiája változatlan maradt, továbbá megerősítette, hogy Bogsch Erik továbbra is részt fog venni a vállalat operatív irányításában. ( A sajtótájékoztatón is azért nem vett részt, mivel Mexikóban egy a latin-amerikai piaccal kapcsolatos konferencián vett részt).Rátérve a harmadik negyedév eredményekre kiemelte, hogy a folytatódott az első félévben látott tendencia, mind a növekedés, mind a portfolió összetétele (specialty pharma) terén, amely megfelelt az előzetesen kitűzött céloknak. Továbbá jó ütemben halad a záslóshajótermékek kiaknázása (Vraylar 36 milló dollár, Esmya 67,5 millió dollár, Bemfola 25 millió dollár, míg a magas fedezettartamú nőgyógyászati portfólió már a bevételek közel 40 százalékát teszi ki).Mindemellett földrajzilag is jó irányban halad az eltolódás, egyre növekszik a nyugat-európai piac súlya, míg Kelet-Európa egyre csökken, továbbá az orosz piac folyamatosan növekszik. Orbán azért kiemelte, hogy az árerózió és a szabályozói oldalról érkező költségnyomás miatt sok kihívással néz szembe a vállalat, amit a termékportfólió öszetételének javításával tudnak ellensúlyozni.A gyenge pénzügyi eredmény továbbra is a szokásos dolgoknak tudható be, a negyedév végén a vevőkövetelések átváltása során realizálták az árfolyamveszteséget, továbbá a leányvállalatoknak adott devizakölcsönökön is árfolyamveszteséggel kellett számolni (itt főleg svájci frank).Az erős számoknak köszönhetően Orbán Gábor több piac és termék esetében is felfelé módosította a teljes évre vonatkozó várakozásait:Ami a termékeket illeti: