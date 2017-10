Óriási mennyiségű dízel tart Európa felé

A következő hónapban várhatóan összességében napi mintegy 450 ezer hordó finomított dízeltermék futhat majd be a főbb európai kikötőkbe a Reuters adatai szerint, ami körülbelül 50 százalékkal haladja meg az elmúlt hónapok átlagát. A novemberre várható szállítmányok között ott lesz például a várhatóan november 26-án Gibraltárnál behajózó Coshonor Lake nevű méretes tanker is, amely 2 millió hordó dízelt szállít Szingapúrból Európába. Az első útját teljesítő óriást eredetileg a kínai Unipec vásárolta meg, később azonban értékesítette a Vitolnak.Az európai járműflotta körülbelül felét kitevő dízeles személy- és teherautók támasztotta keresletet a belföldi finomítói termelés nem képes kielégíteni, ezért a kontinens rendszeres, körülbelül napi 850 ezer hordós importra szorul, amit jellemzően az Egyesült Államok Mexikói-öböl menti finomítóiból, Oroszországból, valamint növekvő mértékben a Közel- és Távol-Keletről szerez be.A Harvey hurrikán augusztusban csapott le a Mexikói-öbölre, és azáltal, hogy az USA teljes finomítói kapacitásának több mint negyedét hetekre üzemen kívül helyezte, a finomított olajtermékek teljes globális kereskedelmi rendszerében is jelentős zavarokat okozott. Míg ebben az időszakban Európa Latin-Amerika és az USA keleti partjának fő ellátójává vált, a kínálati hiány következtében a benchmark dízel árak több éves csúcsra emelkedtek szeptemberben, ami egyúttal a nyersolaj drágulásához is hozzájárult.Legutóbb, október 11-én már a magyarországi töltőállomásokon is csökkent a dízel kiskereskedelmi ára.