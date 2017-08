Óriási akcióra készül az Amazon

Jövő héten hétfőn pont kerül a Whole Foods 13,7 milliárd dolláros felvásárlására, az Amazon pedig azonnal beszáll a kiskereskedelmi láncok árháborújába. Azonban ez nem azt jelenti, hogy kivétel nélkül minden terméket leáraz, mivel az a teljes és az operatív marzsra is negatív hatással lenne, inkább az alapvető élelmiszerek árát csökkenti. Például a banán, avokádó, tojás, alma, kelkáposzta, saláta, vaj ára fog csökkenni az élelmiszerboltokban. Ezek alapján látható, hogy a vállalat inkább a forgalmat és az eladásokat szeretné növelni.Az Amazon árcsökkentő stratégiája megrémiszthette volna a magas profitmarzshoz szokott Whole Foods-befektetőket, azonban a vállalatnak hosszú távú célja, hogy domináns szereplővé váljon a piacon, növelje forgalmát, fejlessze szolgáltatásait és ennek érdekében áldozza fel a rövid távon elérhető profitot. Ez a stratégia sarokba szorítja a rivális kiskereskedelmi láncokat, mivel a fogyasztók elcsábulhatnak az alacsony árak és a kínált szolgáltatások miatt. A felvásárlás komoly szinergiákat aknázhat ki, például a forgalmat az is növelheti, hogy az Amazon Prime-tagok automatikusan be lesznek vezetve a Whole Foods törzsvásárlói programjába, extra kedvezményekben részesülnek és fordítva, a Whole Foods vásárlók megismerhetik az Amazon Prime tagság előnyeit. Elemzői becslések alapján jelenleg közel 60 millió Prime tag van.Az Amazon-papírok árfolyama tegnap mérsékelten 0,6 százalékot esett, az év egészét tekintve azonban 27 százalékot emelkedett.

A rivális vállalatok közül aárfolyama közel nyolc százalékot esett tegnap, a Kroger a legnagyobb amerikai szupermarket-üzemeltető, de aárfolyama is két százalékot esett, a vállalat Amerika legnagyobb élelmiszer értékesítője.