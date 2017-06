Óriási kártérítés járhat a német energiacégeknek

A gyakorlatban ugyanis megteremti a jogalapot arra, hogy az operátorok - az E.On, az RWE és az EnBW eurómilliárdos nagyságrendű adó-visszatérítést követeljenek.

Az adó keretében az új, atomerőműben használandó üzemanyag-kazettákban található tüzelőanyag mindenkellett fizetni a szolgáltatóknak, ami csak az E.On-nál hat év alatt mintegykiadási tételt jelentett. Az RWE a döntés kapcsán mintegy, az EnBW pedigeurós kártérítésben reménykedhet. A költségvetésnek összesenszármazhatott az adóból az alkotmánybíróság szerint, az eredeti tervek szerint pedig az adóból évente körülbelül 2,3 milliárd eurós bevétel folyt volna be a szövetségi költségvetésbe.Az adóta kormány az atomerőművet üzemeltető közműcégekre. Az adó kivetése eredetileg egy, a kormány és a közműcégek közöttirészét képezte volna, amelynek értelmében. A 2011 márciusában bekövetkezettazonban mindent megváltoztatott, a német kormány pedig úgy döntött,. Ezek után az operátorok érthető módon több bíróságon is vitatták az adó létjogosultságát, az ügy pedigkerült az alkotmánybíróság elé.Tetézte a szolgáltatók gondjait, hogy tavaly ráadásul a német kormány létrehozott egy új állami alapot is, amelybe az atomerőművek üzemeltetőinek összességében 23,6 milliárd eurót kell befizetniük a nukleáris hulladék jövőbeli biztonságos tárolását biztosítandó.A német közműcégek számára a mostani alkotmánybírósági döntés nagy győzelemként értékelhető, mivel egy hosszú évek óta húzódó, jelentős anyagi terhekkel járó ügyben számukra egyértelműen kedvező végkimenetel született.A német energiacégek szempontjából kedvező mai alkotmánybírósági döntés megjelenése után az E.ON és az RWE árfolyama a nap eleji 1 százalékos esés után közel 5 százalék pluszba ugrott.