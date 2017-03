A vezető indexek 1,4-1,5% körüli pluszban, új történelmi csúcson fejezték be a mai napot és lényeges, hogy a Dow Jones részvényindexnek 303 pontos szárnyalás után sikerült a 21000 pontos szint felett zárnia. A zárás előtt 10 perccel süllyedni kezdtek az indexek, ami a zárás után is folytatódott, így az utóbbi 20 perc során az S&P500 index például 10 ponttal 2392 pontig ereszkedett.

A Fed Beige Bookjának üzenetei nyomán még egy vevői hullám bontakozott ki az amerikai részvénypiacokon, így az S&P-nek sikerült felfelé átjutnia a 2400 pontos határon is. Ez azt jelenti, hogy 1,5%-os pluszban járunk (a két másik indexnél is), és ez az idei év eddigi legnagyobb emelkedést hozó napja.

Kitört az örömünnep a Wall Streeten Trump beszéde után 2017.03.01 19:35

Amint megírtuk: Trump 1000 milliárd dolláros méretű infrastrukturális fejlesztési csomaghoz kérte a Kongresszus támogatását, illetve átfogó hadászati fejlesztéseket is ígért, valamint konkrétumok említése nélkül történelmi léptékű adócsökkentésről beszélt.

Reggel óta újult erővel emelkedtek az európai részvénypiacok, amelyeket tápláltak a felülvizsgált beszerzési menedzser indexek, valamint Amerikában rendkívül jól sikerült az ISM-index is. Ezek együttesen új lendületet adtak az amerikai indexeknek is, amelyek már egyébként is történelmi csúcson jártak eddig is.

A főbb indexek 1,4% körüli emelkedése azt jelenti, hogy a Dow Jones története során immár a 21 ezer pontos határt is elérte (300 pont feletti emelkedéssel, amire a novemberi elnökválasztás óta nem volt példa), az S&P500 pedig a 2400 pontos szintnél jár.

A Dow Jones 30 komponense körül a JPMorgan papírjai ugrottak a legnagyobbat, 3,4%-ot, de az Apple is jól teljesít a maga 2,1%-os drágulásával. Csupán a Wal-Mart részvényei süllyednek ma.

Közben a remek amerikai makroadatokra, illetve a Trump-ígéretek növekedésélénkítő hatásával kapcsolatos várakozások miatt duplázódott a márciusi Fed-kamatemelés piaci esélye 70% körülre. Emiatt a 2 éves amerikai államkötvény hozama 2009 óta nem látott magasságba ugrott (1,30%-ig), de furcsa módon a dollár nem tudott erősödni a fejlemények mellett sem.

Az újult erővel kitörő kockázati étvágy mellett az arany árfolyama fél százalékkal 1248 dollárra süllyedt, a WTI olajfajta azonnali árfolyama 54 dollár körül stagnált.