Orosz milliárdosok szövetkeztek, hogy meghódítsák a telekom-piacot

A londoni Truphone részvénykibocsátáson keresztül vonta be a tőkét, melynek segítségével az adósságaik rendezése mellett globális babérokra törnének, valamint más cégekkel is partnerségbe lépnének.A Truphone vezérigazgatója, Ralph Steffens úgy véli, hogy a sikeres részvénykibocsátás azt jelenti, hogy a befektetők bizalmat szavaztak a vállalatnak.A vállalat az Apple tech-óriással lépett stratégiai partnerségbe idén - az Apple készülékekkel és SIM-kártyáival rendlkező felhasználók már számos országban hozzáférhetnek a Truphone hálózatához.A vállalat sajátossága, hogy roaming költségeket nem számítanak fel külföldön, valamint egyik fő céljuk az "Internet of Things" piacon való térhódítás, vagyis hogy minél több háztartási eszközt, használati tárgyat összekapcsoljanak a világhálón.Abramovics - aki a brit Chelsea futballklub tulajdonosa is - egy befektetési alapon keresztül fektetett a Truphoneba, amelybe korábban már egyszer 92,8 millió dollárnyi tőkét helyezett. Alexander Abramov, egy orosz oligarcha is vett a Truphone részvényeiből, a Vollin Holdings befektetési vállalatán keresztül.