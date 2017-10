Oroszország: a bitcoin nagyon hasonlít egy piramisjátékhoz

Az utóbbi időben hatalmas a felhajtás a bitcoin körül, ami extrém mértékű árfolyamemelkedéshez vezetett. Ha megnézzük a bitcoin felértékelődését, tagadhatatlanul vonhatunk párhuzamot az ország legnagyobb piramisjátéka, az MMM részvényeinek árfolyamemelkedésével. Az árfolyamot ebben az esetben is pusztán a spekuláció hajtja, így hatalmas kockázat vállal, aki bitcoinba fektet. A decentralizáltság miatt pedig ha a dolgok balul sülnek el, a befektetők magukra maradtak, az állam nem tudja megvédeni őket. Csupán arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy mindenki legyen óvatos a bitcoinnal kapcsolatban.

MMM

Mavrodit nem rendítette el a börtön attól, hogy újabb piramisjátékokat nyisson más országokban, Nigériában például egy hónapja nyílt egy újabb MMM iroda, teljesen nyíltan Ponzi-sémát építenek. Korábban Zimbabwében, Kínában és Dél-Afrikában is próbálkozott az újabb üzletnyitással, szerencsére sikertelenül.

Nemrégiben az orosz szövetségi tanácsban beszélt a bitcoinról Oroszország pénzügyminisztere, Maksim Oreshkin, aki szerint aggasztóan sok a hasonlóság a kriptopénz, és az ország egyik legnagyobb piramisjátéka, az MMM között:Persze a pénzügyminiszter gondolatai valószínűleg nem arra vonatkoztak, hogy a bitcoin egy átverés lenne, csupán arra, hogy a bitcoin spekulatív természete miatt a képzetlen befektetők jobban teszik, ha elkerülik a "vadnyugatként" is jellemzett kriptopénz-piacot. Ezt támaszthatja alá az is, hogy augusztus elején még arról tettek bejelentést, hogy a részben Putyin tanácsadójának tulajdonában álló Russia Miner Coin (RMC) nevű orosz bányász cég, nyilvános érmekibocsátás (ICO) által 100 millió dollárnyi tőkét tervez bevonni a közeljövőben annak érdekében, hogy lenyomják a világ legnagyobb kriptodeviza bányász országát, Kínát.Egy orosz üzletember, Szergej Mavrodi 1989-ben alapította meg az MMM névre keresztelt vállalkozását két üzlettársával, miután bútorboltjuk és amerikai részvénykereskedési vállalkozásuk nem jött be, 1000%-os (osztalék)hozamot kezdtek el ígérni befektetőiknek, a cégüket masszívan reklámozták a tévében is. Mivel a tőzsdén nem kereskedték a részvényeket, ennek árfolyamát a vállalat döntötte el, az 1000%-os osztalékot pedig rendre ki tudták fizetni a befektetőknek. Amikor a legjobban ment a vállalatnak, napi (!) 100 milliárd rubelt szívtak fel a piacról, a cég pénzáramlását lehetetlen volt akkoriban kiszámolni.Mavrodi ezután meggyőzte a befektetőit, hogy a kormány a hibás azért, hogy a pénzt elbukták és politikai karriert kezdett, megígérte, hogy kártalanítást indít a befektetőinek, ha bekerül a Dumába. Ez sikerült is, azonban végül a töredékét sem fizették vissza a károsultak pénzének.Ezután indult az 1996-os elnökválasztáson, közben viszont felfüggesztették a mentelmi jogát és elhagyta az országot. 2003-ban került végül börtönbe, mindössze négy évet ült.Amikor a rendőrség lecsapott az MMM-re, 1994-ben, körülbelül 100-3000 milliárd rubellel tartoztak a befektetőiknek. Csak becslések vannak arról, hogy végül hány embert sikerült behúzniuk a csőbe: egyes számítások 2 millió emberről, mások egészen 40 millió emberről beszélnek. Közülük ötvenen lettek öngyilkosak.