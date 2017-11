Őrület a Mészáros-részvényeknél - Hogyan tovább?

Opus

Az exponenciális emelkedés miatt nehéz tisztán látni az Opus grafikonján, de ha gyakorlati példákból indulunk ki, akkor azt lehet elmondani, hogy ilyen begyorsuló emelkedéseknek sosem szokott jó vége lenni, mert általában elég nagy kijózanodás következik utána, még akkor is, ha esetleg jó fundamentumokkal rendelkezne a mögöttes cég. Legjobb esetben is egy sokkal egészségesebb és fenntarthatóbb emelkedő trendbe szokott visszarendeződni az árfolyam, ami az Opus esetében akár a 300 forint körüli tartományt is jelentheti, illetve a korábbi, még 2007-ből származó lokális csúcs visszatesztelését 320 forintnál. A hetes RSI indikátor is bőven túlhúzott állapotban van (85-ös érték), bár divergenciára utaló jelzés nincs. Ettől függetlenül teljesen indokolható lenne egy nagyobb konszolidációs fázis, mely során néhány hátrahagyott rés is betöltődhet a 4-500 forintos tartományban. Ha a 2007-2016 közötti esésre Fibonacci-szinteket húzunk, akkor jól látható, hogy a 261,8%-os kiterjesztési szint 850 forint körül található, így felfelé ezt lehetne potenciális célárként megjelölni, illetve a lélektani 1000 forintos szintet, ha tovább durvul a hiszti üzemmód a részvény körül. Összességében elmondhatjuk, hogy egyértelmű emelkedő trendben mozog a részvény, és a nagy sprint lefutása után indokolható lenne egy hosszabb pihenő.

Konzum

Mondhatnánk azt is, hogy a Konzumnak sokkal egészségesebb a grafikonja, de júliusban ott is volt egy olyan időszak, amikor állandóan limittel emelkedett az árfolyam, hasonlóan, mint ahogy az Opus tett október végén, november elején. És abból is jött egy nagyobb kijózanodás, a 3200 forint körüli csúcstól nézve egy közel 60%-os korrekció. Így akár ez is mintául szolgálhat az Opus jövőjét illetően. Viszont augusztus óta sokkal nyugodtabb mederben folyik a Konzummal való kereskedés, melyben november 7-én új csúcsra futott az árfolyam, viszont kirakott egy fordulós gyertyát. De azután inkább csak oldalazást látni, ráadásul az idei évben az RSI rendre az 50-es szint fölött konszolidálódott és fordult, így az emelkedő trendről tudunk beszélni. Szóval amíg a 2400 forintos támasz szint kitart, addig jó eséllyel további emelkedés várható, mely ha 3500 forint fölé tud jutni, akkor a következő megálló 4400 forintnál lehet. Ha viszont elesik a 2400 forintos támasz, akkor 2000, illetve 1500 forintos tartomány kerülhet célkeresztbe.

Appeninn

Augusztus óta ebben a részvényben is új szelek fújnak, legalábbis ami a robbanásszerű árfolyammozgásokat illeti. Szinte pillanatok alatt sokszorozódott az árfolyam, hipp-hopp elérve a 2011-2015 közötti esés 261,8%-os Fibonacci kiterjesztési szintjét 1100 forint környékén, majd ott a kéziféket berántva vad korrekcióba kezdett az árfolyam. Ugyanakkor, ha a 2011-2017 közötti mozgásra egy emelkedő csatornát húzunk be, akkor október végén ebből tört ki impulzívan az árfolyam, és jelenleg ennek a csatornának a teteje jelent támaszt 650-700 forintnál, illetve itt található ennek a gyors emelkedésnek is az 50%-os korrekciós szintje. Ha esetleg újabb eladói hullám bontakozna ki, akkor ezen szintet érdemes figyelni, illetve az 550-600 forintos tartományt. Felfelé az 1170 forintos csúcs fölött nehéz támpontokat találni, ha csak nem a már korábban is említett Fibonacci kiterjesztési szintek 361,8-400,0 %-os értékeit 1430-1570 forint között.