Őrület, mi folyik a lengyel Telekomnál!

Az Orange Polska árbevétele és adózott eredménye is esett az egy évvel korábbihoz képest, de mindkét soron az elemzői várakozásoknál magasabb eredményről számolt be a vállalat. Az árbevétel 2,851-ről 2,814 milliárd zlotyra csökkent, az elemzők azonban ennél is alacsonyabb, 2,811 milliárd zlotyra számítottak. Az adózott eredmény 24 százalékkal 28 millió zlotyra esett, miközben az elemzők 26 millió zlotyra számítottak. De nem csak annak örülnek a befektetők, hogy valamivel magasabb lett a cég eredménye, mint a várakozás, de a menedzsment meg is emelte az idei várakozását, a korábbi 2,8-3 milliárd zlotyról közel 3 milliárd zlotyra emelték a 2017es EBITDA-ra vonatkozó várakozásukat.

A lengyel cég papírjai egyébként még mindig nem drágák, a 4,8-as EV/EBITDA szorzó a szektoron belül relatíve alacsonynak számít.

A vártnál jobb eredmények és az eredmény-előrejelzés megemelése miatt a befektetők elkezdték árazni, hogy a vállalat hamarosan újra fizethet osztalékot, miután a tavalyi eredmény után idén elmaradt az osztalékfizetés. A konszenzus még mindig az, hogy az Orange Polska nem fizet osztalékot, egyes elemzők azonban már azt jelzik előre, hogy az idei eredmény után jövőre már fizet osztalékot a cég, ennek tudható be, hogy az alábbi listán nem 0 százalékos osztalékhozammal áll a lengyel telkó.

A tegnapi 12,5 után ma további 2 százalékot emelkedett az Orange Polska árfolyama.