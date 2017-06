Őrület, 3000 dollár felett a Bitcoin

Elképesztő ütemben emelkedik a Bitcoin értéke, ma már 3000 dollár felett is járt az árfolyam, ami azt jelenti, hogy csak idén közel megháromszorozódott a kriptopénz árfolyama. Azóta azonban már kissé visszahúzták az kriptopénzt, jelenleg 2822 dollárt kell fizetni érte. A heves árfolyamemelkedésekkel természetesen a Bitcoin piaci kapitalizációja is kilőtt, már meghaladja a 45 milliárd dollárt.

Néhány nappal ezelőtt már egészen extrém célárak is érkeztek a Bitcoinra, múlt héten a Business Insider vezérigazgatója bedobta az 1 millió dolláros "célárat", erre az ismert amerikai tévés személyiség, Jim Cramer is reagált, szerinte is elmehet addig az árfolyam.