Őrület, mi megy itt a magyar tőzsdén!

BUX: új csúcs, OTP, Mol, Telekom: nem új csúcs

A magyar tőzsde 2015 eleje óta bombaformában van, azóta több mint 130 százalékot emelkedett a BUX index, ezzel a világ egyik legjobb tőzsdéje a magyar. Sokan kételkedtek abban, hogy idén is folytatódhat-e az emelkedés, a profi befektetők nagy része is arra számított, hogy idén alulteljesítő lehet a magyar részvénypiac, ezzel szemben a BUX csak idén már több mint 12 százalékot emelkedett, megelőzve a Dow Jonest, az S&P 500-ast vagy a DAX-ot. Ráadásul a magyar részvénypiac sorozatosan új csúcsokat hódít meg, most is új csúcson áll, a BUX értéke már 19 százalékkal van magasabban, mint a válság előtti, 2007. júliusi csúcson.

Ez azért érdekes, mert a hazai nagypapírok többségének árfolyama még mindig jóval alacsonyabban áll, mint 10 éve. Az OTP például az elmúlt hónapok elképesztő ralija után is közel 15 százalékkal lejjebb áll, mint 2007-ben,

a Mol árfolyama még mindig 24 százalékkal alacsonyabb, mint tíz éve (igaz akkor egy extrém esemény, az OMV-vel folytatott felvásárlási csata hajtotta fel az árfolyamot),

a Magyar Telekom árfolyama pedig nagyjából lefeleződött a 2007. júniusihoz képest, az éles verseny, a megváltozott működési környezet (különadók, hívásvégződtetési díjak csökkenése, roamingdíjak eltörése stb.) és a szektor papírjainak átárazódása is nyomás alatt tartotta az árfolyamot.

A hazai blue chipek közül egyedül a Richter árfolyama áll most magasabban, mint 2007. júliusban, a gyógyszercég részvényárfolyama több mint 80 százalékkal került feljebb a nagyjából 10 évvel ezelőttihez képest, önmagában a Richter remek teljesítménye azonban még nem magyarázná azt, hogy miért tér el jelentősen a BUX és a blue chipek árfolyamváltozása.

Megfejtések

Azt, hogy miért áll 2007-hez képest jóval magasabban a BUX, miközben az OTP, a Mol és a Telekom jóval lejjebb, elsősorban a BUX index számítási módja magyarázza. A BUX ugyanis total return index, vagyis a kifizetett osztalékok megjelennek az index árfolyamában, ezzel szemben az indexben szereplő részvényeknél nem. Az alábbi táblázatban az látható, hogy részvényenként mennyi osztalékot fizettek ki a nagyobb BUX-komponensek.

Ha ezekkel korrigálnánk, akkor az OTP már csak 8, a Mol 11, a Telekom pedig csak 9 százalékkal állna alacsonyabban, mint akkor, amikor a BUX a válság előtti csúcsra emelkedett 2007 júliusában.

A BUX és a blue chipek árfolyamváltozása közötti különbséget a Richter jó teljesítménye is okozza, hiszen a gyógyszercég árfolyama közel 80 százalékkal van feljebb, mint 2007. júliusban, ráadásul ha az azóta kifizetett osztalékokkal is korrigálunk, akkor a Richter árfolyama 98 százalékkal lenne feljebb a közel 10 évvel ezelőttihez képest.

Az osztalékfizetésen túl az indexsúlyok változása is befolyásolta valamelyest a BUX teljesítményét, az OTP, a Mol és a Telekom súlya ugyanis csökkent, miközben a Richter súlya nőtt 2007-hez képest. Az OTP súlya 34,6 százalékról 31,6 százalékra, a Molé 33-ról 32,4-re, a Telekomé pedig 11,8-ról 8,5-re esett, ezalatt a Richter indexsúlya jelentősen, 13,6 százalékról 23,6 százalékra nőtt, vagyis a gyógyszerpapírok árfolyamemelkedése egyre nagyobb mértékben húzta a BUX indexet is.Az előzőeknél kisebb hatás, de érdemes még megemlíteni, hogy a blue chipeken kívül kisebb papírok (pl. ANY Biztonsági Nyomda, Zwack, Elmű, Émász stb.) is fizettek osztalékot, ezek az érintett papírok árfolyamában látszanak (csökkent az árfolyamuk), miközben a BUX-ban nem.