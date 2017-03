Szárnyal az OTP 2017.03.01 09:39

Rendesen belehúzott a magyar tőzsde az első kereskedési órában, a BUX 1,6 százalékot emelkedett. A blue chipek közül ez elsősorban az OTP-nek (2,6%) köszönhető, de a Mol is 1,6 százalékot, a Richter és a Magyar Telekom pedig 1 százalékot erősödött. Az erősödés részben annak köszönhető, hogy az elmúlt napokban nagyot estek a magyar nagypapírok árfolyamai, így most egy korrekciót láthatunk. Az egyedi papíroknál is több sztori van, az OTP esésének a hátterében az állt, hogy az elmúlt hónapokban az árfolyam túlfutott a fundamentumokon, így érett már egy nagyobb korrekció. Ez a múlt hét közepén meg is érkezett, az esés akkor gyorsult be, amikor a Citi eladásra tette az OTP részvényeit, ráadásul azzal ijesztgetett, hogy az OTP tavaly év végén nagyobb céltartalékolást hajthatott végre, emiatt pedig a piaci szereplők által vártnál alacsonyabb lehetet a 2016-os profit. Ezt majd pénteken hajnalban tudjuk meg, amikor az OTP közzéteszi a 2016 negyedik negyedéves és egész éves számait.