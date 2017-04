Őrült rali az európai tőzsdéken, érdemes még beszállni?

Nagyot emelkedett az elmúlt napokban a vezető európai részvényindexek értéke, ezzel együtt az árazásuk is felfelé kúszott

A vezető európai részvénypiacok nemzetközi összevetésben már inkább drágának mondhatók, és historikusan sem olcsók

A múlt hétvégi francia elnökválasztáson a centrista Emmanuel Macron és a jobboldali radikális Marine Le Pen jutott tovább a választások második körébe, ahol nagy valószínűséggel már Macron lesz a befutó. A centrista jelölt választási programjában többek között a munkát terhelő adók csökkentését, bürokráciacsökkentést, megújuló energiára épülő beruházásokat ígért, ez már önmagában is tetszett a befektetőknek, az meg főleg, hogy Macron szorosabb összefogást akar az Európai Unióban, nagyrészt ennek tudható be, hogy tegnap nagyot emelkedtek az európai tőzsdék, a francia és az olasz részvényindex több mint 4 százalékot, a német tőzsde több mint 3 százalékot emelkedett hétfőn, utóbbi új történelmi csúcsra emelkedett.Az érdekes viszont az, hogy idén még nem is szálltak el a vezető európai tőzsdék, a vezető német és francia részvényindex a tegnapi száguldással együtt közel 8,5 százalékkal került feljebb, az olasz tőzsde pedig kevesebb mint 8 százalékot emelkedett idén.

Az év elején több nagy elemzőház is arra bíztatta ügyfeleit, hogy az egyre drágábbá váló amerikai részvénypiac helyett inkább az európai részvényekbe súlyozzanak át, ehhez a kereskedési ötlethez a feltételek még mindig adottak, hiszen az elmúlt napok raliját követően még mindig közel 14 százalékos diszkonton forognak az európai részvények az amerikaiakhoz képest.

Ha az MSCI országindexeket nézzük (ezek akár jelentősen is eltérhetnek az adott ország legfontosabb részvényindexeitől, Magyarország esetében az MSCI index csupán 3 BUX tagot, az OTP-t, a Molt és a Richtert tartalmazza, miközben a BUX index 16 tagú), akkor a fontosabb európai piacok közül a német, a brit és a francia is inkább drágának mondható, miközben az is látszik, hogy a fejlődő piacok, így a magyar részvénypiac árazása is kifejezetten vonzó, főleg, ha a fejlett piacokénál magasabb várható profitbővülést is figyelembe vesszük.

Hasonló a helyzet, ha nem az országindexeket, hanem az adott ország vezető részvényindexének árazását nézzük, itt is az látszik, hogy főleg a várható profitbővülés tükrében a német és a francia részvényindex már inkább drágának monható.

Ráadásul ha az elmúlt 10 év árazási sávját nézzük, a német és a francia részvénypiac a sáv tetejéhez közel helyezkedik el, vagyis historikusan is inkább drágának mondhatók.

Összességében már nem olcsók a vezető európai részvénypiacok, nem csak nemzetközi összevetésben, de historikusan sem. A fejlett részvénypiacok általában is inkább drágának mondhatók, miközben a fejlődő részvénypiacok lemaradtak, azok árazása főként a várható profitnövekedést figyelembe véve még mindig alacsony.