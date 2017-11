Öt dolog, amit ma mindenki hallani akar az Apple-től

1.) Az iPhone X-hatás

A kérdés, hogy ha nem tudnak iPhone X-et venni a vásárlók, akkor Androidos telefont vagy az olcsóbb iPhone 8-at veszik-e meg karácsonyra?

2.) Mit jelent a magasabb ár?

3.) A kínai piac

4.) Az iPhone 8

5.) Az Apple többi terméke

Ma, az amerikai tőzsdék zárása után jelent az Apple. Amire a befektetők kíváncsiak lesznek a mai gyorsjelentésben:A jubileumi iPhone számos újítással jön, például 3D-s arcfelismeréssel. A pletykák szerint az új technológia alkatrészhiányok miatt nem tud kibontakozni teljesen, csúszások lehetnek a gyártásban, ami miatt a termék készletei is limitáltak lehetnek a kritikus karácsonyi szezonban.Az Apple rendszerint ad számszerű bevételi és bruttó fedezeti szintre vonatkozó várakozásokat a következő negyedévre. Az elemzők most 85 milliárd dolláros bevételt várnak az október-decemberi időszakra, valamint 38,5 százalékos bruttó fedezeti szintet. Abból, hogy a menedzsment-prognózisok ennél magasabbak vagy alacsonyabbak, lehet arra következtetni, hogy milyen iPhone X-eladással számol a vezetőség.Az iPhone X ára is eltér a korábbi modellekétől, minden idők legdrágább iPhone-ja. Eddig a legújabb iPhone-ok kezdőára 650 dollár volt, most 999 dollártól indul az iPhone X. A kérdés, hogy hajlandóak-e adni a fogyasztók 1000 dollárt egy okostelefonért. Elemzők szerint ezzel nincs gond az előrendelések alapján, erőnek tűnik a kereslet a készülék iránt.Ahogy az iPhone X-eladások egyre nagyobb részt tesznek ki az értékesítési mixben, úgy emelkedik az átlagos eladási ár az Apple-nél és ezzel együtt a bevételnövekedés is lendületet kaphat. A harmadik negyedévre 633 dolláros átlagos eladási árat várnak az iPhone-ra elemzők, a negyedik negyedévre pedig 729 dollárt jósolnak.A kínai piac az egyetlen, ahol negyedévek óta sorozatban bevételcsökkenésről számol be az Apple. De elemzők abban bíznak, hogy az iPhone X népszerű lesz a kínai vásárlók körében.Szeptember végén került az üzletekbe az iPhone 8, de sok jel utal arra, hogy mérsékelt a lelkesedés a készülék iránt. Az optimisták szerint azért, mert aki iPhone-t akar idén venni, az inkább megvárja az iPhone X-et. A Munster elemzője arra számít, hogy 2018-ban az iPhone-eladások negyedét az iPhone X adja majd, a piac inkább 15-20 százalékos értékesítési arányt jósol.Az Apple bevételeinek közel kétharmadát adja az iPhone, így érthető, hogy az okostelefon-eladások alakulása érdekli a leginkább a befektetőket. De nem szabad elfelejteni, hogy az iPhone-on kívül ott vannak a Macintosh számítógépek, az okosórák, az iPad és az otthoni asszisztens, a Homepod is.

A címlapkép forrása: AFP, fotós: Josh Edelsohn